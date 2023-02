Exotrail propose une offre globale de mobilité dans l’espace

Jean-Luc Maria co-fondateur et CEO d'Exotrail, nous parle des enjeux de la mobilité spatiale et de la logistique associée. Une activité nouvelle basée sur la data, le software et le hardware permettant de garantir un résultat aux exploitants de constellations de nanosatellites.

Jean-Luc Maria, le co-fondateur et CEO d’Exotrail nous présente cette start-up qui fait partie de l'industrie NewSpace. Les systèmes de propulsion développés par la société permettent aux satellites de changer d'altitude en fonction des missions attribuées, voire de leur permettre de revenir dans l'atmosphère pour ne pas polluer l'espace. Mais à n'est pas le seul secret de cette start-up Française. Pour regarder la vidéo depuis un smartphone, vous pouvez cliquer sur cette ligne.