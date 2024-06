Eurosatory 2024 : une entreprise ukrainienne pilote depuis Paris un petit drone volant en Ukraine (2500 km)

Une démonstration longue distance

L'entreprise ukrainienne Skyeton est présente avec son drone Raybird sur le salon Eurosatory 2024. Toutefois, contrairement à d'autres stands où des drones sont présents, ce stand se distingue via une démonstration publique ; vers 11 heure, une connexion entre Paris et l'Ukraine a été établie... permettant au pilote présent à Eurosatory de directement piloter un drone Raybird volant en Ukraine, à "seulement" 2 500 kilomètres de là ! Concrètement, l'information est transmise depuis la tablette de commandement (à Paris) et l'antenne de liaison de données (en Ukraine). Elle permet alors au drone et au pilote d'échanger des informations (flux vidéo et données de vol pour l'un, pilotage et gestion caméra pour l'autre).

À noter qu'une deuxième démonstration "live" est prévue le mardi 18 juin, toujours sur ce même stand de Skyeton.