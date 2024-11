Euronaval 2024 : MBDA repense le SIMBAD-RC et double sa puissance de feu

SIMBAD-RC Mer Noire, mer Rouge et détroit de Bab-el-Mandeb, golfe Persique,... ces grandes étendues d'eau stratégiques pour de nombreux pays ont un point commun : les menaces aériennes et navales y sont de plus en plus diversifiées : missiles de croisière, missiles balistiques ou même missiles peu précis mais à bas coût. Les drones divers et variés sont également peu coûteux et donc présents en nombre. Pour y faire face, les différents navires doivent s'équiper d'une bulle multi-effecteurs. Parmi ceux-ci, MBDA proposait le système SIMBAD-RC, soit la version contrôlée à distance du SIMBAD (Système Intégré de Mistral Bitube d'Auto-Défense). Comme décrit dans la dénomination, le SIMBAD-RC offre une capacité de tir de deux missiles très courte portée Mistral, le tout, à l'aide d'un poste de contrôle compact SMU-RC. MBDA dispose d'un accord avec l'entreprise allemande Rheinmetall, chargée de produire les tourelles SIMBAD-RC. En France, deux tourelles de ce type équipent le récent bâtiment ravitailleur de force (BRF) Jacques Chevalier (A725, classe Jacques Chevalier) ainsi que tous les autres futurs navires de cette classe.

Du nouveau à Euronaval Durant l'édition 2024 du salon Euronaval, MBDA a dévoilé deux nouvelles variantes de la famille SIMBAD : les SIMBAD-RC2 et SIMBAD-RC4, dont le développement a commencé il y a environ 1 an. La tourelle a été repensée par MBDA pour augmenter l'efficacité du système et faciliter son intégration sur les plateformes navales. Au niveau de la production, MBDA change sa stratégie et opte pour une solution franco-française : l'entreprise française Cegelec Défense sera chargée de produire ces deux tourelles. La première RC2 est attendue pour 2026 et il faudra attendre l'année suivante pour le RC4.

Modèle réduit de la tourelle SIMBAD-RC4 et un missile Mistral 3 sur le stand de MBDA durant Euronaval 2024. © Gaétan Powis Fermer

Par ailleurs, le SIMBAD RC4 se différencie du SIMBAD RC2 par un emport doublé de missiles Mistral 3 : 2 sur le RC2, 4 sur le RC4. Cette augmentation de puissance La première RC2 est attendue pour 2026 et il faudra attendre l'année suivante pour la première RC4. Cette puissance de feu augmentée est pensée pour faire face à l'augmentation des menaces et ainsi, offrir une solution plus adaptée face à des attaques de saturation. Autre différence, la position de la caméra ; elle se trouve sur le "bras" de la RC2 et est au centre de la RC4 (entre les deux lance-missiles double). Pour information, il s'agit de la caméra thermique refroidie polyvalente MATIS SP de Safran.

Représentation (de côté) de la tourelle SIMBAD-RC4 lors du salon Euronaval 2024. © Gaétan Powis Fermer

Une défense variée pour une seule tourelle Enfin, il faut rappeler que le Mistral 3, tiré par les deux futures tourelles, offre une solution multiple à courte portée. Il s'agit d'un missile à deux étages et à guidage infrarouge. Sa portée est de 8 kilomètres avec une altitude d'interception de 6 kilomètres. Il est pensé pour faire face aux menaces aériennes classiques, comme des avions et hélicoptères, ainsi que des drones et des missiles de croisière ou antinavires, qu'ils soient subsoniques ou supersoniques. Il ne faut pas non plus oublier la capacité à détruire une embarcation rapide. Cette capacité spécifique est un atout pour MBDA, sa tourelle SIMBAD offrant ainsi solution très courte portée de lutte antiaérienne, antimissile, anti-drone et de surface.