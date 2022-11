Etats-Unis: un Mooney M20J percute un pylône d’une ligne à haute tension

Un mooney M20J s'encastre danx un pylône d'une ligne à haute tension

Dans la soirée du dimanche 27 novembre 2021 vers 17 h 40, un Mooney M20J s'est encastré dans un pylône d’une ligne à haute tension dans l’est des Etats-Unis. Le Mooney M20J avait décollé de l’aéroport de Westchester County (New York) à destination du Montgomery Air Park. L’accident a eu lieu à Gaithersburg, une ville de 69 000 habitants située à 39 kilomètres au nord-ouest de Washington.

Pas de victimes mais plus de 120 000 personnes sont dans le noir. Pete Piringer, porte-parole en chef du service d’incendie et de secours du comté de Montgomery, a déclaré sur Twitter que les personnes à bord, identifiées par la police de l’État du Maryland comme étant le pilote Patrick Merkle, 65 ans, de Washington, D.C. et la passagère Jan Williams, 66 ans, de Louisiane, sont indemnes. Les 2 personnes à bord ont dû attendre 5 heures pour pouvoir quitter leur cabine, accrochée à une trentaine de mètres au-dessus du sol.