Emirates: un 3ème Airbus A380 à Londres Gatwick

Emirates deploie ses Airbus A380 trois par jour vers Londres-Gatwick

La compagnie aérienne Emirates Airlines déploie désormais ses Airbus A380 trois fois par jour vers Londres-Gatwick, en plus de ceux volant vers Heathrow. Emirates continue d'accroître ses opérations au Royaume-Uni pour répondre à la demande soutenue avant la ruée vers les vacances. Cette fréquence supplémentaire offrira une capacité accrue avec plus de 1 000 sièges au départ de Gatwick vers Dubaï, chaque jour.

Richard Jewsbury, vice-président de la division Emirates UK, a déclaré : "Alors que nous nous préparons pour la période festive chargée, nous sommes ravis d'offrir à nos clients une meilleure connectivité avec le troisième vol quotidien supplémentaire au départ et à destination de Londres Gatwick"

"Gatwick est une plaque tournante essentielle pour nous à Londres et au Royaume-Uni et nos opérations à partir de l'aéroport relient les passagers et les entreprises à notre réseau mondial en constante expansion."

Emirates augmente ses fréquences de vols

Depuis le 1er décembre 2022, les trois vols quotidiens de la compagnie émiratie entre sa base à Dubaï et l’aéroport de Londres-Gatwick sont opérés en A380, dont deux en version sans Première classe pouvant accueillir 58 passagers en classe Affaires et 557 en Economie (615 sièges sur les premier et troisième rotation). Le vol Emirates EK012 partira de Londres Gatwick à 09h40, le vol EK016 partira à 13h35 et le vol EK010 partira à 20h25 offrant aux clients encore plus de flexibilité et de choix de voyage. Emirates dessert actuellement le Royaume-Uni avec 119 vols hebdomadaires vers sept aéroports, Londres (Heathrow, Gatwick donc et Stansted), Manchester, Birmingham, Newcastle et Glasgow.