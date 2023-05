Emirates et Etihad étendent leurs services interlignes

Protocole d'accord entre Emirates et Etihad

Emirates Airline et Etihad Airways ont signé un protocole d'accord pour étendre leur accord interline et offrir aux voyageurs des options d'itinéraires supplémentaires lorsqu'ils visitent les Émirats arabes unis. Cet accord, le premier du genre entre les deux compagnies aériennes des Émirats arabes unis, vise à exploiter les possibilités de stimuler le tourisme vers les Émirats arabes unis à partir de marchés sources clés en permettant aux visiteurs de découvrir plus d'une destination au cours d'un seul itinéraire.

Cet été 2023, les clients de chaque compagnie pourront acheter un billet unique pour un vol à destination de Dubaï ou d'Abu Dhabi, avec un retour en douceur via l'autre aéroport. Le nouvel accord offre également aux voyageurs qui prévoient d'explorer les Émirats arabes unis la flexibilité d'un billet unique pour l'ensemble de leur voyage et l'enregistrement pratique de leurs bagages.

Développement du trafic interligne vers L'Europe et la Chine

Dans un premier temps, chaque transporteur s'efforcera d'attirer des visiteurs aux Émirats arabes unis en développant le trafic interligne entrant à partir de certains points d'Europe et de Chine. L'accord "open jaw" permettra aux visiteurs de couvrir autant de terrain que possible lors de leur découverte d'Abu Dhabi, de Dubaï ou de tout autre émirat, et de gagner du temps en évitant d'avoir à prendre un vol de retour via leur aéroport d'arrivée. Les clients qui se rendent aux Émirats arabes unis ont également la possibilité d'opter pour des "vols multi-villes", c'est-à-dire de partir d'une ville desservie par les réseaux des deux transporteurs et de revenir à un autre point desservi par Emirates ou Etihad.

Le protocole d'accord a été signé lors de l'Arabian Travel Market par Adnan Kazim, directeur commercial d'Emirates, et Mohammad Al Bulooki, directeur des opérations d'Etihad Airways, en présence de Sir Tim Clark, président d'Emirates Airline, et d'Antonoaldo Neves, PDG d'Etihad, ainsi que d'autres représentants de haut niveau.

Deuxième collaboration entre Emiratees et Etihad

C'est la deuxième fois que les compagnies aériennes annoncent une collaboration. En 2018, Emirates Group Security et Etihad Aviation Group (EAG) ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la sécurité aérienne, y compris le partage d'informations et de renseignements dans les zones opérationnelles à l'intérieur et à l'extérieur des Émirats arabes unis. L'année dernière, Emirates a signé un protocole d'accord avec le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, afin d'augmenter le nombre de touristes dans la capitale des Émirats arabes unis à partir de marchés sources clés sur l'ensemble du réseau mondial de la compagnie aérienne.