Emirates annonce son programme d'été 2023

Nouveau vol vers l'Europe

Au cours de l'été 2023, la compagnie aérienne en Europe élargira son offre de services. Au début de la saison estivale, Bologne et Venise en Italie, ainsi que Budapest en Hongrie, offriront des vols quotidiens. Londres, en Angleterre, augmentera également ses vols à onze par jour. Par ailleurs, Emirates lancera un service quotidien vers Athènes, en Grèce, en tant que service saisonnier.

Expansion des vols en Afrique et en Asie

En Afrique, la compagnie aérienne poursuit son expansion avec l'ajout de vols quotidiens à partir de mai et juillet 2023 respectivement pour desservir Dar es Salam en Tanzanie et Entebbe en Ouganda. En outre, le Caire en Égypte passera de 25 à 28 vols hebdomadaires d'ici octobre 2023.

Les villes australiennes de Melbourne et Sydney vont augmenter leur offre de vols quotidiens à trois chacune en début d'été, tandis que Brisbane passera à quatorze vols par semaine. À Bangkok, en Thaïlande, un cinquième vol quotidien sera proposé à partir d'août, et Hong Kong ajoutera un vol supplémentaire sans escale à son programme existant, en plus du service quotidien Dubaï-Bangkok-Hong Kong. Tokyo, au Japon, verra ses vols quotidiens rétablis vers l'aéroport de Tokyo Haneda à partir d'avril.

Emirates prévoit d'étendre l'utilisation de l'A380

Emirates envisage d'étendre l'utilisation de l'avion Airbus A380 à l'ensemble de ses services alors que la compagnie continue de se développer à l'échelle mondiale. Au cours de l'été 2023, la compagnie commencera à utiliser l'Airbus A380 dans plusieurs villes telles que Glasgow, Casablanca, Pékin, Shanghai et d'autres destinations.

M. Kazim a évoqué la remise en service d'autres avions à deux étages, en déclarant : "Jusqu'à présent, quatre de nos A380 ont été entièrement rénovés avec nos nouveaux intérieurs de cabine et nos sièges économiques haut de gamme, et d'autres entreront en service au fur et à mesure que notre programme d'amélioration des cabines et des services, d'un montant de 2 milliards de dollars, s'accélérera."