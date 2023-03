Elbit Systems fournira des systèmes d'artillerie à un pays européen de l'OTAN

Selon plusieurs sources, il pourrait s'agir du Danemark qui, après avoir fait don à l'Ukraine de ses 19 obusiers automoteurs CAESAR, chercherait à "combler un vide critique dans les capacités des forces armées" selon le ministre danois de la Défense Jakob Ellemann-Jensen. Il y a un mois le Forsvarsministeriet (ministère danois de la Défense) annonçait ainsi que son Agence du matériel et des achats recherchait un fournisseur capable de livrer rapidement des systèmes d'artillerie et indiquait avoir ouvert des négociations avec Elbit Systems pour la livraison de systèmes de lance-roquettes PULS et de pièces d'artillerie ATMOS dans les meilleurs délais.

Le constructeur israélien Elbit Systems Ltd. annonce avoir remporté deux contrats d'une valeur totale de 252 millions de dollars pour fournir des systèmes d'artillerie à un pays membre de l'OTAN en Europe que l’entreprise n’a cependant pas communiqué. Les contrats portent sur la fourniture de systèmes ATMOS et PULS, qui seront livrés sur des périodes respectives de deux et trois ans.

Les systèmes ATMOS et PULS commandés pour un total de 252 millions de dollars

Le premier contrat, d'une valeur de 119 millions de dollars, concerne la fourniture d'un bataillon complet de systèmes d'artillerie ATMOS. Ce système est un canon automoteur à roues dont le calibre est de 155 mm/52. Monté sur camion, il est capable de tirer l'ensemble des projectiles certifiés par l'OTAN. Il possède une portée efficace de plus de 40 km avec des projectiles standards, qui peut être étendue avec des projectiles disposant d’une fusée.

Le deuxième contrat, d'une valeur de 133 millions de dollars, concerne quant à lui deux batteries de systèmes de lancement de roquettes d'artillerie PULS, y compris un ensemble de roquettes et de missiles. Le lanceur PULS d'Elbit Systems peut tirer des roquettes et missiles de précision, guidés ou non, avec une portée allant de 12 à 300 km.

Avantages des deux systèmes d'artillerie pour les forces armées

Selon leur constructeur, les systèmes d'artillerie ATMOS et PULS offrent plusieurs avantages pour les forces armées. L'ATMOS est conçu pour un déploiement et une mise en condition opérationnelle rapides. Il permet ainsi de fournir un soutien d'artillerie pour une large gamme de missions. Le lanceur PULS est, quant à lui, adaptable aux plaques-formes à roues et à chenilles actuellement en service. Il permet donc une réduction des coûts de maintenance et de formation. En outre, les deux systèmes permettent une portée et la capacité de tirer des projectiles certifiés par l'OTAN.