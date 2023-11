Dubai en quelques chiffres des commandes du Salon Aéronautique

EGYPTAIR et les Airbus A350-900

EGYPTAIR a annoncé une commande importante de 10 Airbus A350-900 lors du Salon Aéronautique de Dubaï. Ces appareils, connus pour leur efficacité énergétique, offrent une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de 25%. La commande de ces avions souligne l'engagement d'EGYPTAIR envers la modernisation de sa flotte et la durabilité environnementale. Les A350-900, dotés d'une cabine Airbus AirSpace spacieuse et confortable, sont destinés à améliorer l'expérience des passagers sur des routes internationales. Cette acquisition marque un pas en avant considérable pour la compagnie aérienne, renforçant sa position sur le marché africain et mondial.

Boeing et Zero Petroleum: SAF et durabilité

Boeing a entamé une collaboration avec Zero Petroleum pour développer des carburants d'aviation durables (SAF). Ce partenariat vise à accélérer la fourniture de SAF, essentiels pour atteindre l'objectif de l'industrie aéronautique d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. La technologie de Zero Petroleum produit du SAF à partir de l'air et de l'eau, une approche novatrice qui pourrait réduire considérablement les émissions sur tout le cycle de vie du carburant. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de Boeing pour promouvoir les SAF à l'échelle mondiale, démontrant un engagement fort envers la durabilité et l'innovation dans le secteur de l'aviation.

Flydubai et les moteurs CFM LEAP-1B

Flydubai a conclu un accord pluriannuel pour 222 moteurs CFM LEAP-1B, marquant une étape importante dans l'expansion de sa flotte de Boeing 737. Cette commande souligne la confiance de Flydubai dans les capacités de performance et d'efficacité de ces moteurs. Les moteurs LEAP-1B ont accumulé un nombre record d'heures de vol dans l'histoire de l'aviation commerciale, ce qui démontre leur fiabilité et leur durabilité. L'extension de la flotte de Flydubai avec ces moteurs soutiendra ses plans de croissance et d'expansion de ses opérations, en particulier sur les routes du Moyen-Orient et au-delà.

SCAT Airlines et Boeing 737 MAX

SCAT Airlines, basée au Kazakhstan, a commandé sept Boeing 737-8, ce qui doublera presque sa flotte de 737. Cette expansion permettra à SCAT Airlines d'ouvrir de nouvelles routes vers des destinations européennes, renforçant ainsi sa présence sur le marché eurasiatique. Le Boeing 737-8 est reconnu pour son efficacité en carburant et ses performances environnementales, ce qui soutient la stratégie de SCAT Airlines de moderniser sa flotte et d'offrir des services de haute qualité à ses passagers.

Oman Air et le Boeing 737-800BCF

Oman Air a commandé son premier Boeing 737-800 converti en cargo, une réponse directe à l'augmentation de 42% de son volume de fret au premier semestre 2023. Ce nouvel avion cargo contribuera à la croissance continue du secteur logistique à Oman et au-delà. Le 737-800BCF, capable de transporter jusqu'à 23,9 tonnes de fret sur une distance de 3 750 km, jouera un rôle clé dans le renforcement de la capacité de fret d'Oman Air et dans l'amélioration de sa connectivité entre l'Est et l'Ouest.

Contrats d'Emirates avec Safran: un Investissement de 1,2 Milliard de Dollars

Emirates a signé des contrats d'une valeur totale de plus de 1,2 milliard de dollars US avec Safran. Cette somme comprend un contrat de 1 milliard de dollars US pour des sièges de dernière génération pour sa nouvelle flotte d'Airbus A350, de Boeing 777X-9 et de Boeing 777-300 existants. Ce contrat témoigne de l'engagement d'Emirates envers le confort, la qualité et l'innovation, avec des sièges offrant un espace généreux et une gamme de fonctionnalités luxueuses. Cette commande représente également un investissement majeur dans l'industrie aéronautique européenne, renforçant les liens commerciaux entre les Émirats arabes unis et l'Europe.

On remarquera que ces contrats sont principalement sur 3 continents l'Asie (avec SCAT Airlines et Flydubai), l'Afrique (avec EGYPTAIR et Royal Air Maroc), et le Moyen-Orient (avec Emirates et Oman Air). Ces accords reflètent une croissance et une dynamique significatives dans ces régions.​