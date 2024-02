DSP : gestion, entretien et promotion de l'aéroport d'Ancenis

Une procédure de délégation de service public est lancée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis - COMPA (L. 1411-1 et s.CGCT / L.3000-1 et s. CCP) pour l’exploitation, la gestion, l’entretien et la promotion de son aéroport.