Draken International jouera les adversaires pour la Royal Air Force

Interim Red Air Aggressor Training Service (IRAATS)

Le 1er juillet 2022, la société privée Draken International sera en charge de participer aux entrainements des pilotes de chasse de la Royal Air Force (RAF) et pour la Fleet Air Arm (FAA). Depuis le 31 mars dernier, la RAF à mis à la retraite ses derniers Hawk T1* chargé de l'entrainement de ses pilotes mais aussi de jouer le rôle d’agresseur. Désormais, les L-159E de Draken s'occuperont du rôle de Red Air pour les pilotes d'Eurofighter et de F-35A/B de la RAF et de la FAA. La durée du contrat est de 3 ans avec une option de 3 années supplémentaires.

Draken International

C'est une société privée disposant principalement d'anciens avions de combat (non-armés). Basée à Lakeland (Floride, États-Unis), elle employe principalement d'anciens pilotes des forces armées américaines ou des pilotes de réserve toujours actifs, qui ont été instructeurs au sein des différents centre d'entrainement des forces armées, comme par exemple, la prestigieuse Fighter Weapons School de l'US Navy. Elle utilise un nombre très varié d'appareils de combat :

MB-339

MiG-21

A-4K/N

L-159E

Mirage F-1M

Atlas Cheetah (appareil basé sur le Mirage III)

F-16AM (pas encore "livrés", achetés en seconde main à la Koninklijke Luchmacht)

Ces appareils sont utilisés dans de nombreuses missions ; la plus évidente est bien sûr le combat aérien en utilisant les tactiques d'un ennemi simulé, mais il y a aussi le remorquage de cibles, la guerre électronique grâce à la quinzaine de Falcon 20 spécialisés dans ces missions, etc.

Bien que ce contrat est prévu pour durer maximum 6 ans, il faut s'attendre à ce que Draken International simule la Red Air pour les anglais jusqu'à l'horizon 2030. C'est à partir de cette date que l'Armée de l'air anglaise devrait avoir reçu les remplaçants de ses Hawk T2 et aura donc la possibilité de réacquérir - s'il existe une volonté au sein de la classe politique - une force d'opposition propre à la RAF.

*Comme la Patrouille de France (sur Alpha Jet), les Red Arrows (sur Hawk T1) seront aussi une patrouille acrobatique qui volera sur un appareil retiré du service opérationnel au sein de la RAF.