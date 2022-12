DGA : réception du 10ème avion Atlantique 2

Le nouveau Atlantique 2 ( ATL2) moderniné receptionné

Le 10ème avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) modernisé au standard 6 sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction générale de l’armement (DGA), a été réceptionné le 12 décembre 2022. Cette modernisation a été effectuée par le service industriel de l’aéronautique (SIAé). L’avion sera livré prochainement à la Marine nationale sur la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué (Morbihan).

Pour rappel, cette rénovation porte sur le système de combat de l’ATL2. Il s’agit d’intégrer dans les avions existants des nouvelles technologies en matière de système tactique de mission, de sous-systèmes capteurs et de consoles de visualisation, de traiter l’obsolescence de certains systèmes et restaurer les performances de l’aéronef aux meilleurs niveaux.

...Équipements les plus efficaces ou performants

Les équipements installés sont parmi les plus efficaces ou performants de l’industrie aéronautique, comme le nouveau radar Searchmaster qui bénéficie de la technologie d’antenne active développée par Thales pour le Rafale. Les ATL2 amélioreront ainsi leur capacité à traiter les menaces modernes par tous les temps, que ce soit dans le cadre de missions stratégiques de dissuasion ou dans le cadre d’engagements contre des sous-marins silencieux et furtifs, des embarcations rapides, et même des véhicules terrestres. La LPM 2019-2025 prévoit la rénovation de 18 ATL2 au standard 6.