Deux pilotes d’Ethiopian Airlines s’endorment aux commandes d’un Boeing 737-800

Une alarme a réveillé l’équipage à la suite de la déconnexion du pilote automatique

L’incident s’est produit lundi 15 août sur le vol ET343 reliant la capitale du Soudan, Khartoum, à celle de l'Éthiopie, Addis-Abeba. D'après les informations du New Zealand Herald, les pilotes se sont endormis en pleine croisière à 11 000 mètres d’altitude au moment où le pilote automatique était enclenché. Lorsque le Boeing 737 s’est approché de sa destination, l’avion n’a pas entamé sa descente sur son aéroport d’arrivée, alertant les contrôleurs aériens n’obtenant aucun contact avec l’équipage à bord. Le pilote automatique s’est finalement déconnecté, lorsque l'appareil a dépassé la piste d'atterrissage, ce qui a déclenché une alarme, réveillant les deux hommes. L’avion s’est finalement posé en toute sécurité à Addis-Abeba, 25 minutes plus tard, sans aucun blessé. Deux heures et demi plus tard, l’avion décolle à nouveau à destination de Cotonou (Bénin), sans que l'on sache s'il s'agissait du même équipage à bord.

Surexploitation des pilotes

La surexploitation des pilotes pourrait être la cause de cet incident. À la suite de cet incident, la plus grande compagnie africaine a pris la décision de suspendre ses 2 pilotes en attendant de connaître les résultats de l’enquête.