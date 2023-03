Deux contrats délivrés pour le missile de précision allant jusqu'à 1000km qui remplacera l'ATACMS

Remplacement des capacités existantes et portée étendue

Lockheed Martin et une équipe composée des industriels Northrop Grumman et Raytheon Technologies ont déclaré avoir reçu des contrats en provenance de l’armée américaine pour poursuivre leurs conceptions respectives de missiles manœuvrables à portée étendue et de leurs systèmes de propulsion dans le cadre du programme LRMF pour Long Range Maneuverable Fires. A terme le programme permettra au missile Precision Strike Missile (PrSM), et à sa version longue portée PrSM (Inc. 4) de voir le jour.

Le PrSM, connaît un développement sur quatre plans :