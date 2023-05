Des radars multi-missions israéliens déployés en Ukraine

Un total de seize radars israéliens attendus par l’Ukraine

Des radars multi-mission israéliens ont été déployés en Ukraine, selon l’organisation non gouvernementale (ONG) lituanienne Blue Yellow qui soutient l’armée ukrainienne depuis 2014. Il s’agit de radars ieMHR du constructeur DRS RADA Technologies, dont 16 exemplaires seraient attendus par les forces armées de l’Ukraine et dont le financement proviendrait en grande partie de la Lituanie très active dans le soutien a l'Ukraine. Les trois premiers sont actuellement opérationnels et présents sur leurs théâtres d’opération selon l'ONG Blue Yellow. D'autres devraient suivre prochainement, mais l'ONG souhaite faire preuve de discrétion et ne révèle donc pas les dates des livraisons à venir.