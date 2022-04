Des drones de la RAF pilotés par des Australiens

Un manque de pilote au sein de la RAF

Depuis 2020, plusieurs médias rapportent que des Australiens pilotent des drones américains au-dessus de la Syrie et de l'Irak. Cette information est désormais confirmée depuis le 20 avril par le journal australien ABC News. Aucune information officielle explique pour l'instant ce déploiement mais ABC News avance la thèse très étonnante du manque de pilotes anglais qualifiés pour faire voler la dizaine de drones MQ-9 Reaper anglais.

Ainsi, il y aurait actuellement 32 personnels de la Royal Australian Air Force (RAAF) déployés au Royaume-Uni au sein des 13ème et 39ème escadron de drones de la Royal Air Force (RAF). Ils pilotent les drones MQ-9A Reaper actuellement en service dans la RAF. Sous commandement anglais, ils effectuent les diverses missions allouées à ces escadrons, en ce compris les missions létales au Moyen-Orient.

MQ-9A Reaper

Le MQ-9A Reaper est un drone de moyen altitude et de longue endurance (MALE) utilisé pour des missions Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR). Il peut aussi effectuer des missions offensives : il peut emporter deux bombes à guidée laser GBU-12 et quatre missiles air-sol AGM-114 Hellfire. En configuration armé, le drone peut voler plus de 12 heures au contraire des 20 heures en version non-armée. Il dispose deux caméras et de nombreux capteurs sont situés dans une boule stabilisée à l’avant de l’appareil. Ils permettent à celui-ci de récolter des informations vidéos tout-temps, de jour comme de nuit, de désigner des cibles,… Il emporte également un radar à synthèse d’ouverture.

La RAF met en œuvre ces drones depuis 2006 et les a surtout utilisés en Afghanistan et plus récemment, au Proche-Orient. En 2020, le Royaume-Uni a commandé 16 drones M-Q9B afin de remplacer la flotte de MQ-9A. Il s’agit d’une version améliorée du Reaper : par exemple, l’endurance à vide est de plus de 40 heures au lieu des 20 heures de la précédente version.