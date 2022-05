Déroulé du défilé militaire du 9 mai 2022

Le défilé aérien se clôturera par une formation mixte de Su-30 et MiG-29 des patrouilles aériennes "Chevaliers russes" et "Swifts" (ils lâchent en générale des leurres infrarouge lors de leur passage), suivi de 6 avions d'attaque Su-25 (équipés des fumigènes blanc-bleu-rouge du drapeau russe).

Certains médias ont récemment annoncé que cet avion était un bunker volant pouvant résister à une explosion atomique. Ce n'est bien évidemment pas le cas ; l'avion serait désintégré s'il se trouvait au centre d'une explosion de ce type. Par ailleurs, s'il ne se trouve pas assez loin, le souffle généré par l'explosion peut également le détruire. En revanche, l'avion est protégé des impulsion électromagnétique nucléaire (NEMP). En effet, lors de chaque explosion nucléaire, une onde électromagnétique est générée et peut détruire tout appareil électrique dans une certaine zone. Il est donc nécessaire pour cet appareil d'être protégé de ce type de danger. C'est aussi dans cette optique que l'Il-80 emporte aussi deux générateurs électrique auxiliaires situés entre le fuselage et les moteurs. La communication est assurée grâce aux antennes située dans le dôme à l'avant mais aussi grâce à une antenne VLF déroulante pour communiquer avec les sous-marins stratégiques.

L'Il-80 Aimak / Maxdome est l'équivalent russe des E-4B américain : c'est un avion qui doit transporter le Président russe dans le cas d'une guerre nucléaire. L'avion ne comporte aucun hublot, les seules vitres sont présentes dans le cockpit. Il s'agit d'éviter une quelconque exposition de l'équipage à un ou plutôt plusieurs flash engendrés par plusieurs explosions de bombes nucléaires. Deux portes sont utilisables pour entrer ou sortir de cet avion ; avant-bâbord/gauche et arrière-tribord/droite.

D'après les services de renseignement ukrainiens, certains axes importants de Marioupol sont en train d'être nettoyés par les Russes, dans l'optique d'une célébration du 9 mai. Côté russe, le Ministre de la Défense russe, Sergeï Choïgou, a précisé hier que les célébrations de cette année mobiliseront 65.000 personnes, 2.400 véhicules et 460 avions éparpillés dans 28 villes russes. Il ne précise toutefois pas quelles villes sont concernées.

Une tradition soviétique

Le 7 mai 1945, le général Alfred Jodl signe formellement, pour l'Allemagne nazie, l'acte de capitulation à Reims. Le Général Walter Bedell Smith signe pour le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF), comprenant donc toutes les forces alliées présentes sur l'Ouest de l'Europe. Le Général Ivan Susloparov signe pour le Haut Commandement soviétique et enfin, le général François Sevez signe l'acte en tant que témoin.

Lorsque Staline apprend cette signature, le Haut Commandement soviétique annonce au SHAEF que Susloparov n'avait pas l'autorité pour signer, rendant l'acte de capitulation caduque. C'était un prétexte pour organiser une cérémonie dirigée par les Soviétiques vainqueur, dans Berlin, capitale du vaincu. Ainsi donc, le 8 mai 1945, le Maréchal Wilhelm Keitel (Wermacht), l'Amiral Hans-Georg von Friedeburg (Kriegsmarine) et le Général Hans-Jürgen Stumpff (Luftwaffe) signent l'acte de capitulation. L'acte est également signé par le maréchal Zhukov (Armée rouge) et le Maréchal de l'Air Arthur William Tedder (SHAEF). Il ne devait y avoir que le Général Carl Spaatz comme témoin mais le Général Jean de Lattre de Tassigny, envoyé à Berlin en dernière minute par le Général de Gaulle, arrive à convaincre les Soviétiques et signent également en tant que témoin.

La capitulation est effective le 8 mai à 23h01, heure d'Europe centrale (CET, heure de Paris) mais avec le décalage horaire, il est 01h01 du matin à Moscou. Ainsi, cela explique pourquoi les Russes fêtent la fin de la guerre en Europe le 9 mai, contrairement à la presque totalité de l'Europe qui fête cela le 8 mai. Lors de la chute de l'URSS et la création de la Russie, le gouvernement décide de ne plus faire défiler les Forces armées, rompant ainsi cette tradition soviétique existant depuis 1946. Lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il réinstaure ce défilé afin de promouvoir le prestige et surtout la puissance du pouvoir en place, tout en gardant un côté historique.