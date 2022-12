Dernier vol pour le Boeing 747SP télescope volant de la NASA

Le dernier du vol du Boeing 747SP SOFIA

Le Boeing 747SP SOFIA (Stratospheric Observatory for infrared astronomy) immatriculé N747NA a décollé pour la dernière fois du Armstrong Flight Research Center de la NASA à Palmdale, en Californie, pour rejoindre le Pima Air & Space Museum de Tucson, en Arizona. Les pilotes ont décollé à 8 h 31, le mardi 13 décembre 2022, et ont effectué un dernier survol de la région. L'appareil a atterri à Tucson, sur la base aérienne Davis-Monthan, le mardi 13 décembre 2022 à 11 h 33 heure locale et va maintenant subir les derniers préparatifs pour rejoindre le Pima Air & Space Museum.

Le Boeing 747SP : un avion passager transformé en télescope volant

Le Boeing 747SP SOFIA a été utilisé comme avion de passagers par Pan Am, connu sous le nom de Clipper Lindbergh, de 1977 à 1986. Il a ensuite été utilisé par United Airlines jusqu'à ce que la NASA l'achète en 1997. L'avion a dû être modifié pour pouvoir transporter un télescope géant 2,5 mètres pesant 17 000 kilogrammes . Ce télescope a été fourni par l'Agence spatiale allemande (DLR), partenaire de la NASA pour la mission SOFIA. Le Boeing 747SP vole la nuit à haute altitude (jusqu'à 14 k environ) pour observer les étoiles en infrarouge depuis la stratosphère.

Une mission de huit ans achevée en 2022

Le développement initial du Boeing 747SP SOFIA a commencé en 1996, et l'avion a atteint sa pleine capacité opérationnelle en 2014. Depuis 2014, SOFIA a achevé une mission primaire de cinq ans en 2019 et a conclu une extension de mission de trois ans en 2022. Lors d'une mission en février 2017, SOFIA a permis d'observer la nébuleuse d'Orion, la région où se forment des étoiles massives la plus proche du système solaire. Le Boeing 747 SP SOFIA a achevé sa dernière mission le mercredi 28 septembre 2022 , vers 20 h 45 heure locale. Le vol a quitté l'aéroport de Palmdale et a tourné autour de l'océan Pacifique Nord pendant 7 heures et 58 minutes avant de revenir pour être mis hors service.