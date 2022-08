Delta Air Lines : 3 blessés dans des turbulences

Le vendredi 26 août, le vol Delta DL-394 était assuré par un Airbus A321 de Delta Air Lines immatriculé N344DN. L'avion a décollé de l'aéroport international d'Orlando (MCO) à 14:17 ET. Le vol a atterri à l'aéroport international de Salt Lake (SLC) à 16:53 MT. Pendant la partie croisière du vol au niveau de vol 340, l'avion a rencontré des turbulences qui ont blessé trois passagers. Une fois l'avion arrivé à destination, les ambulanciers sont intervenus en urgence pour accueillir les passagers. Après avoir été traités, deux passagers ont été libérés tandis que les ambulanciers ont emmené le dernier à l'hôpital le plus proche. L’avion est resté plus de 2 heures à l’aéroport de Salt Lake City, pour reprendre ensuite son programme de vols.

Les turbulences : un phénomène dangereux en vol

Cet incident engendré par des turbulences est loin d’être un cas isolé, chaque année des cas de blessures dans la cabine étant en effet recensés. Les turbulences mettent rarement en péril la sécurité du vol des avions de ligne modernes. Même en cas de turbulences sévères, les pilotes suivent des directives spécifiques pour éviter de causer des dommages structurels aux avions. Bien que l'avion puisse continuer à voler de manière sûre et contrôlable, les passagers et le personnel de cabine sont exposés à divers dangers dans la cabine qui deviennent prévalents en présence de turbulences.

Lors des turbulences, les principaux risques pour les passagers sont la chute de bagages, les chutes et les trébuchements lors des déplacements dans la cabine, ainsi que les chariots de collations qui s'emballent. Il n’est pas rare des personnes trébuchent et tombent en se rendant aux toilettes ou en en revenant.