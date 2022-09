Délégation De service public pour l’exploitation De l’aéroport international Du touquet côte D’opal

Avis de concession

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

Hôtel de Ville Boulevard Daloz

62520 Le Touquet-Paris-Plage

Adresse du profil acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com

Description succincte : La consultation a pour objet de sélectionner un ou des opérateurs économiques, à qui il sera confié dans le cadre d'un contrat de délégation de service public le financement, la conception et la réalisation des travaux de renouvellement de la piste; le financement, la conception et la réalisation des travaux de réfection du balisage lumineux ; l’exploitation de l’aéroport international du Touquet Côte d’Opale, la valorisation du domaine aéroportuaire et notamment des centres d’affaires, le développement commercial et l’entretien et la maintenance des installations. La valeur de la concession est estimée à 33 M€ (en euros constants HT), montant qui correspond à une estimation du chiffre d’affaires de la délégation de service public sur 20 années.

Les candidats sont informés que la présente consultation est passée selon une procédure restreinte conformément à la règlementation et la jurisprudence en vigueur. Ainsi, les candidats ne transmettent, dans un premier temps, qu’un dossier de candidature comprenant les éléments indiqués sur l’avis de concession.

Envoi des dossiers de candidature : Les dossiers de candidature doivent être envoyés par voie électronique sur la plateforme du profil d’acheteur de la Ville du Touquet-Paris-Plage à l'adresse URL : https://ville-letouquet.safetender.com

Cet avis n’est pas le texte intégral de l’avis de concession, publié au JOUE (2022/S184-522303) et au BOAMP (22-125842).

Date limite de dépôt des candidatures et des offres : 04 novembre 2022 à 12h00, heure locale.