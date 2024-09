Delair et YellowScan intègrent le LiDAR Voyager sur le drone DT46

Delair et YellowScan sur le DT46

Ce 18 septembre, l'entreprise toulousaine DELAIR et le fabricant héraultais de systèmes LiDAR YellowScan ont publié un communiqué de presse sur l'intégration d'un nouveau capteur LiDAR sur le drone DT46. Cette association sera démontrée pour la toute première fois à l'occasion du salon INTERGEO 2024 de Stuttgart.