Défense : le brésilien Akaer vise le marché des drones de combat.

Une demande d'un client du Moyen-Orient

Pour l'entreprise aérospatiale privée brésilienne Akaer Engenharia, le projet Albatross a débuté en 2019 lorsqu'un client militaire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a fait une demande pour un drone de recherche et de sauvetage (SAR) et de patrouille maritime à longue portée. En partenariat avec avec l'institut de recherche SENAI CIMATEC et Stella Tecnologia, Akaer a développé la famille Albatross de drones multimissions, multicharges, moyenne altitude longue endurance (MALE UAV).

La plateforme Albatross peut être adaptée aux besoins des clients

Initialement développé pour les missions de SAR et de patrouille maritime, l'Albatross peut être adapté aux besoins des clients. Les équipements standard comprennent un capteur électro-optique/infrarouge (EO/IR), des communications pour le contrôle en ligne de visée et au-delà de la ligne de visée, un système de navigation inertielle, un système de positionnement global, un système de référence d'attitude et de cap, un train d'atterrissage rétractable, un système de décollage et d'atterrissage automatique et un pilote automatique. La propulsion consiste en deux moteurs à essence à quatre temps BRP-Rotax 914F de 115 ch avec hélices.

Trois baies modulaires de charge utile

Trois baies modulaires de charge utile, dont le volume total combiné est de 1 079 litres, sont disponibles pour accueillir une variété de charges, notamment : un radar à ouverture synthétique inverse, un radar à ouverture synthétique, une suite de guerre électronique et un système d'identification automatique. Les points d'ancrage externes de l'aile peuvent déployer des torpilles légères et des lanceurs de munitions en attente. Dans la configuration SAR, les compartiments peuvent déployer un équipement de sauvetage, y compris un bateau de sauvetage.