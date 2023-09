Crash de l' Ilyushin II-76 à Gao : les éléments s'éclaircissent lentement

Une Immatriculation équivoque : l'appartenance de l'aéronef remise en cause

Bien que l'on puisse désormais confirmer que l'aéronef accidenté était un Ilyushin II-76 de conception russe, de nouveaux éléments remettent en question sa propriété. Selon l'AFP, l'avion était sous le contrôle de l'armée malienne. Cependant, des incertitudes subsistent concernant son immatriculation. Certaines sources évoquent l'immatriculation TZ98, bien que celle-ci ne corresponde à aucun IL-76 répertorié. D'autres sources suggèrent l'immatriculation EW-412TH, d'origine biélorusse, mais cet avion aurait été enregistré à Istanbul ultérieurement, suscitant ainsi des incohérences troublantes.

Un bilan tragique : les pertes humaines et matérielles s'alourdissent

Bien que les autorités n'aient pas encore rendu public un bilan officiel, il est de plus en plus évident que les pertes humaines et matérielles sont importantes. Des estimations font état d'environ 140 décès. Des sources aéroportuaires et diplomatiques ont évoqué ces chiffres, mais aucun détail précis sur le nombre exact de victimes n'a encore été révélé. Cette tragédie laisse une empreinte indélébile sur la région de Gao et suscite des préoccupations à l'échelle internationale.

L'ombre de Wagner plane : Une éventuelle présence du groupe paramilitaire russe

Un élément qui intrigue davantage est la possible présence à bord de militaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Selon un responsable militaire malien, l'IL-76 aurait été en mission à Gao avec des partenaires. Des témoins ont également mentionné que lors de l'arrivée des rescapés à Gao, la majorité d'entre eux étaient des soldats russes de Wagner. Cette révélation soulève de nombreuses questions quant à la nature de leur mission et à leur implication dans l'accident.