Conférence « Les satellites au service de la gestion des risques et des catastrophes naturelles »

Une conférence d’actualité

Feux de forêt à travers l’Europe et les Etats-Unis, tremblement de terre au Maroc, inondations en Lybie… Les catastrophes naturelles sont légion cette année et surveillées de près par les satellites d’observation de la Terre.

Le changement climatique augmente l’exposition des populations aux risques en général et aux risques hydrométéorologiques en particulier.

Le 26 septembre, l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) accueille deux éminents spécialistes pour expliquer le rôle de plus en plus important joué par les satellites dans la gestion des risques et des catastrophes majeures : Gil Denis, responsable développement technologique chez Airbus Defence and Space, et Alix Roumagnac, président de Predict Services.

Ils décriront les informations apportées par les satellites avant, pendant et après une catastrophe naturelle, selon le type de risque.

Après une présentation de l’utilisation opérationnelle des satellites en combinaison avec d’autres sources de données, ce rôle sera illustré plus précisément dans le cas des inondations et des crues rapides.

Détails pratiques

Date et heure : mardi 26 septembre 2023 à 18 heures

Lieu : médiathèque José Cabanis – 1, allée Jacques Chaban Delmas - 31500 Toulouse

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Renseignements sur https://academieairespace.com/evenement/les-satellites-au-service-de-la-gestion-des-risques-et-des-catastrophes-naturelles/