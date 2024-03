Chine, Inde, Turquie: porte-avions, symboles de l'ambition des nations sur l'échiquier mondial

L'Europe : une ambition en décalage avec les réalités? (France 1, Royaume-Uni 2, ...)

Dans le paysage géopolitique mondial, les porte-avions jouent un rôle crucial en tant que symboles de puissance navale et projection de force à l'échelle mondiale. Alors que l'équilibre des pouvoirs maritimes est en constante évolution, les récentes tendances indiquent un réalignement significatif de l'échiquier mondial autour de ces navires stratégiques. Les grandes puissances ainsi que les acteurs régionaux redéfinissent leurs stratégies, leurs capacités et leurs ambitions dans le domaine des porte-avions.

L'Europe, malgré son poids économique et politique, peine à traduire son ambition en capacités navales significatives. La France et le Royaume-Uni demeurent les principaux acteurs européens dans ce domaine, mais leurs flottes de porte-avions sont limitées en nombre et en capacité. La France prévoit toutefois la construction d'un porte-avions de nouvelle génération, le porte-avions de nouvelle génération (PANG), avec des caractéristiques avancées telles qu'une propulsion nucléaire, une piste d'atterrissage plus longue et une capacité accrue d'embarquement d'avions de chasse Rafale et d'hélicoptères de combat. Tandis que le Royaume-Uni maintient ses deux porte-avions de classe Queen Elizabeth, le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales, avec des projets d'expansion pour améliorer leur capacité à accueillir des drones de combat et des avions furtifs de nouvelle génération.

Les États-Unis : une suprématie incontestée (11 porte-avions)

Les États-Unis demeurent la superpuissance incontestée dans le domaine des porte-avions, avec une flotte impressionnante de navires de classe Nimitz et Ford. La construction continue de nouveaux porte-avions de classe Ford témoigne de l'engagement américain à maintenir sa domination navale. Actuellement, l'US Navy opère onze porte-avions, dont l'USS Gerald R. Ford (CVN-78), premier navire de la classe Ford, qui est équipé de systèmes d'armes de pointe tels que des catapultes électromagnétiques et des drones de combat autonomes. L'USS John F. Kennedy (CVN-79) est en cours de construction et devrait être opérationnel dans les prochaines années, tandis que l'USS Enterprise (CVN-80) et l'USS Doris Miller (CVN-81) sont prévus pour être mis en service dans la prochaine décennie, renforçant ainsi la capacité des États-Unis à projeter leur puissance navale à l'échelle mondiale.

La Chine : la course à la suprématie navale (3 porte-avions)

La Chine émerge comme un acteur majeur dans la course à la puissance navale, avec une expansion rapide de sa flotte de porte-avions. Alors que le Liaoning et le Shandong sont déjà opérationnels, la Chine travaille sur la construction de nouveaux porte-avions de classe Type 003, dont le premier est prévu pour être mis en service prochainement. Ces nouveaux navires, équipés de catapultes électromagnétiques et de systèmes de propulsion nucléaire, marquent une avancée significative dans les capacités navales de la Chine. De plus, des rumeurs persistent sur la construction d'un quatrième porte-avions, qui pourrait incorporer des technologies encore plus avancées, telles que des avions de combat furtifs et des missiles hypersoniques, renforçant ainsi la position de la Chine en tant que puissance navale de premier plan en Asie-Pacifique.

L'Inde : une ascension calculée (3 porte-avions)

L'Inde renforce également sa présence maritime avec des investissements dans sa flotte de porte-avions. L'INS Vikramaditya, un ancien porte-avions russe modernisé, et l'INS Vikrant, le premier porte-avions construit en Inde, sont déjà opérationnels, tandis que l'INS Vishal, un projet de porte-avions plus avancé, est en phase de planification. L'Inde envisage également l'acquisition de nouveaux avions de combat pour équiper ses porte-avions, notamment le Rafale M français et le MiG-29K russe, afin de renforcer sa capacité à projeter sa puissance navale dans l'océan Indien et au-delà.

La Turquie : un nouveau joueur dans la ligue navale (1 porte-avions)

La Turquie émerge en tant que nouveau participant dans le domaine des porte-avions avec le TCG Anadolu. Ce navire polyvalent, basé sur le concept de porte-aéronefs léger, sera équipé de catapultes pour le décollage des avions et de brins d'arrêt pour leur atterrissage, ainsi que d'une capacité d'embarquement pour des hélicoptères et des drones de combat. Le TCG Anadolu renforcera la capacité de projection de force de la Turquie en Méditerranée et au-delà, et servira également de plateforme pour des opérations amphibies et de soutien aérien rapproché.

"Le porte-avions est un instrument de souveraineté absolue"

Sur l'échiquier mondial les nouvelles puissances émergent et les acteurs traditionnels se réaffirment à peine, alors que la compétition pour la suprématie navale devient de plus en plus intense et décisive.

Les prochaines décennies seront cruciales pour façonner l'avenir de la projection des puissances navales et redéfinir les équilibres de pouvoir à l'échelle mondiale entre les grands pays.

Les porte-avions et leurs implications stratégiques restent des éléments décisifs des stratégiques souveraines.

« Le porte-avions est un instrument de souveraineté absolue... » c'est en tous cas ce qu'affirme le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.