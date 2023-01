Chars Challenger 2, obusiers AS-90 mais pas d'hélicoptère de combat Apache en Ukraine

Pas d'Apache anglais en Ukraine

Le 14 janvier, les journaux anglais Daily Mirror et Daily Star ont publié un article annonçant la prochaine livraison d'hélicoptère de combat AH-64 Apache anglais à l'Ukraine. Le nombre de quatre hélicoptères armés de missiles antichars modernes Hellfire était même avancé. Toutefois, le ministère de la Défense anglais a réfuté ses informations : le Royaume-Uni ne compte pas, à ce jour, livrer d'hélicoptère Apache à l'Ukraine. Cette "annonce de livraison" a d'ailleurs inondé les réseaux sociaux ; elle était apparue exactement au moment où le gouvernement anglais avait décidé de livrer des chars de combat et des obusiers automoteurs modernes à l'Ukraine. Celui-ci semblait alors prendre la première place en termes de matériels de combat de première ligne livrés ; char de combat moderne, lance-roquettes multiple modernes, etc. La possibilité d'une livraison d'Apache était donc, dans ce contexte, tout à fait plausible.

Le Challenger 2

Toujours le 14 janvier, mais cette fois-ci confirmé par un communiqué de presse du gouvernement, l'Ukraine recevra bien des chars de combat (MBT) Challenger 2 anglais. Le nombre n'est pas élevé car ce sont seulement 14 chars qui seront livrés, soit l'équivalent d'un escadron. De fait, ces chars ne changeront pas le cours de la guerre, ou du moins à un niveau stratégique. À un niveau tactique, dans la plaine ukrainienne, ces chars représentent un véritable avantage antichar : le Challenger 2 est développé à la fin de la guerre froide afin de remplacer les Challenger 1. L'Armée britannique (British Army) cherche alors un char lourdement blindé et disposant d'une puissance de feu suffisante pour arrêter les éventuelles hordes de blindés soviétiques dans les plaines allemandes. De fait, il dispose d'un canon puissant pour l'époque, d'un blindage épais mais d'une mobilité réduite suite à sa masse au combat : 75 tonnes avec les blindages supplémentaires.

A titre de comparaison, l'Allemagne développe à la même époque la version A4 de son char Leopard 2. Ce char est pensé dans une doctrine de contre-offensive ; il doit être bien armé, très mobile mais donc avec un blindage plus léger. Ainsi, le Leopard 2A4 dispose en 1995 d'une masse au combat de 62 tonnes. En revanche, les futurs Leopard 2A6 et versions suivantes disposent d'un nouveau canon plus moderne que celui du Challenger 2 mais avec un blindage amélioré mais avec une masse au combat de 63,9 tonnes (pour la dernière version, le Leopard 2A7V).