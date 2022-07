Canicule, climat et transport aérien

Toulouse : Extrapoler cette situation à Toulouse, à partir de températures supérieures à 35°C, et en conclure à une limitation de performance au décollage (limitation de 10 à 20% du nombre de sièges pour un court courrier) semble totalement erroné. L’explication technique est la suivante :

Les courts courriers les plus utilisés à Toulouse sont les A320 et B737, dont la limitation en température MAX va bien au-delà des 35°C, voire au-delà des 50°C envisagés dans l’avenir. Ils peuvent être exploités jusqu’à plus de 52°C

Comme ce sont des courts courriers, ces vols décollent la plupart du temps avec une masse opérationnelle au décollage bien plus faible que la masse maximale certifiée pour le décollage (MTOW), notamment grâce un emport carburant approprié à la mission.

Afin d’optimiser une utilisation maximale des infrastructures existantes et réduire le bruit, la consommation de carburant et les émissions associées, mais aussi les coûts de maintenance, une température artificielle est entrée dans le FMS (température dite FLEX), plus élevée que la température réelle du jour, et pouvant même aller au-delà de la TMAX certifiée.

Il existe donc une marge considérable pour décoller toute la charge marchande et si la température du jour est anormalement élevée, une réduction de l’option FLEX vers une température plus proche de la réalité sera considérée.

Toulouse est sans doute un aéroport avec une des pistes les plus longues, qui plus est si on peut utiliser la piste dite « piste Concorde», et pour cause. Donc pas de limitation en ce sens à Toulouse.

L’extrapoler à Toulouse (aéroport qui n’est ni en altitude, ni avec une piste courte) est donc tout à fait inapproprié.

Enfin, l’épisode de canicule que nous venons de subir (aux alentours du 15 Juin, avec des températures bien au-delà de 35°C) n’ont visiblement pas entrainé de pénalité de performances pour les vols décollant de Toulouse.