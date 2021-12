Budget de la Défense US : toujours plus d'achats, le F-35 en danger

Le développement de nouvelles technologies ainsi que la tenue des essais et évaluations atteint 117,8 milliards de dollars contre 112 milliards prévus, un niveau record. Ce sont principalement les armes hypersoniques, les technologies spatiales et cyber, la micro-électronique et l'intelligence artificielle qui doivent bénéficier de ces fonds. L'avion de chasse de 6ème génération NGAD, qui possède une déclinaison pour l'Air Force et une pour la Navy, voit sont développement garanti, ainsi que le programme d'avion d'entraînement T-7A Red Hawk.

L'US Air Force peut acquérir 48 nouveaux F-35A et recevra également 17 exemplaires supplémentaires du F-15EX de Boeing au lieu des 12 initialement validés, mais le comité interdit expressément à l'US Air Force de réduire son parc du moindre A-10 Thunderbold II supplémentaire. L'appareil spécialisé dans le CAS ( Close Air Support , ou appui-feu aérien) est très apprécié pour sa robustesse, ses faibles coûts opérationnels et son efficacité, mais que les responsable de l'US Air Force aimeraient voir disparaître au profit de son successeur le F-35 et d'une focalisation supérieure de l'aviation de combat vers la haute intensité et la Chine... Des propos réitérés par le secrétaire de l'Air Force Frank Kendall pas plus tard que samedi dernier au Reagan National Defense Forum.

L'avenir du F-35 toujours en suspens

Il s'agit d'un double camouflet pour l'avion de cinquième génération de Lockheed Martin, confirmant que ses 871 défauts encore répertoriés en début d'année 2021 sont loin d'être réglés et qu'il n'a pas acquis la confiance des troupes qui comptent sur le soutien aérien en opérations. L'accroissement du nombre de F-15 et F/A-18 au dernier standard est également une marque de défiance envers le F-35, les autorités ayant répété que si la trajectoire du F-35 restait mauvaise, une baisse des commandes pourrait être actée et compensée par une accélération du développement de son successeur le NGAD tout en renforçant la flotte d'avions de 4ème génération supplémentaires, permettant une transition en douceur.

L'US Navy et le corps des Marines n'ont le droit d'acquérir que 37 F-35 dans les versions B et C cette année, et les futurs NDAA pourraient encore réduire les acquisitions de l'avion dans le courant de la décennie afin de contenir ses frais de maintien en conditions opérationnelle. Sans une baisse drastique des coûts de possession de l'avion à horizon 2027, l'Air Force n'aurait pas le droit de dépasser 1 763 F-35A, la Navy 273 F-35C, et le Corps des Marines aurait 353 F-35B et 67 F-35C. Plus aucun contrat concernant l'avion ne pourra être signé sans une obligation de réduction de coût d'exploitation, d'amélioration de ses performances ou de sa disponibilité. Loin de la flotte initialement envisagée et déja révisée à la baisse par deux fois.