Boeing et United Airlines finalisent leur commande de 737 MAX et 787

United Airlines commande 100 avions Boeing 787

Boeing et United Airlines ont annoncé le mardi 13 décembre 2022, que le transporteur investit dans sa future flotte avec une commande de 100 avions 787, avec l'option d'en acheter 100 de plus. Cette transaction constitue la plus importante commande de 787 Dreamliner de l'histoire de Boeing. United achète également 100 jets 737 MAX, en exerçant 44 options existantes et en passant 56 nouvelles commandes.

"United est sortie de la pandémie en tant que première compagnie aérienne mondiale et transporteur national des États-Unis", a déclaré Scott Kirby, PDG de United. " Cette commande consolide davantage notre avance et crée de nouvelles opportunités pour nos clients, nos employés et nos actionnaires en accélérant notre plan visant à connecter plus de personnes à plus d'endroits dans le monde et à offrir la meilleure expérience dans le ciel. "

Les commandes actuelles de la compagnie aérienne pour des jets Boeing ont dépassé 530, dont plus de 430 avions 737 MAX.

"Avec cet investissement dans sa future flotte, les 737 MAX et 787 aideront United à accélérer la modernisation de sa flotte et sa stratégie de croissance mondiale", a déclaré Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes. " L'équipe Boeing est honorée de la confiance que United accorde à notre famille d'avions pour relier les gens et transporter du fret dans le monde entier pendant des décennies. "

Le Boeing 787 Dreaminer et le 737 MAX offrent une amélioration de la consommation de carburant et des émissions de CO2

Le 787 Dreamliner offre à United Airlines une efficacité et une flexibilité inégalées sur son vaste réseau de vols intérieurs et internationaux. Le 787 offre également une amélioration impressionnante de 25 % de la consommation de carburant par rapport aux avions qu'il remplace, selon la configuration. La famille 737 MAX est conçue pour offrir une fiabilité accrue et un meilleur rendement énergétique sur le marché des monocouloirs. Le 737 MAX réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 20 % par rapport aux avions qu'il remplace, selon la configuration.

Boeing : un leader mondial de l'aérospatiale

En tant que leader mondial de l'aérospatiale, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. En tant que premier exportateur américain, la société tire parti des talents d'une base de fournisseurs mondiaux pour faire progresser les opportunités économiques, la durabilité et l'impact communautaire. L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à diriger avec durabilité et à cultiver une culture basée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont la sécurité, la qualité et l'intégrité.