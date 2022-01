Boeing dévoile son nouvel avion militaire hypersonique

Une évolution du modèle Valkyrie

Le nouveau concept d’avion hypersonique serait baptisé Valkyrie II et serait l'évolution du Valkyrie présenté par Boeing au même salon il y a quatre ans. Le Valkyrie est à l'origine un projet d’avion de ligne hypersonique présenté par Boeing en 2018 et qui serait capable d’effectuer le trajet entre Londres et New York en seulement deux heures. Le dévoilement du projet avait à l'époque été perçu comme une réponse à l’annonce par Lockheed Martin de son projet d’avion militaire hypersonique furtif et non piloté appelé SR-72, potentiel successeur de l’avion espion supersonique SR-71 Blackbird.

Le Valkyrie II (images dans le tweet ci-dessous) affiche de fortes similitudes avec sa version précédente visible dans la vidéo ci-dessous, mais présente plusieurs évolutions : un fuselage plus plat et des ailes plus courtes, mais aussi une double queue et un positionnement différent pour les deux moteurs. Chacun des deux moteurs dispose désormais d'un carénages distincts, plutôt que de se trouver côte à côte comme dans la première version.