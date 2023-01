Boeing 777 : une erreur à près de 60 000 euros

Près de 60.000 € de frais pour British Airways

Petite cause, grande conséquence pour le vol BA075 qui devait assurer le vol Londres / Lagos ce 16 janvier 2023. Le steward qui faisait son premier vol pour la compagnie British Airways à, par erreur provoqué l'ouverture de la porte et le déclenchement du gonflage du toboggan de secours du Boeing 777-200 qui venait de débuter son roulage. La compagnie aérienne a dû annuler la rotation de cet appareil et reporter tous les passagers et l'équipage sur un avion de réserve. Le steward mis en cause a quant à lui bien évidemment été cloué au sol.