BAE Systems fournira les capacités de guerre électronique pour le lot 17 des F-35

Le Système AN/ASQ-239 de BAE Systems

Pour équiper ce 17e lot de F-35, BAE Systems se basera sur le système de guerre électronique (EW) et de contre-mesures AN ​​/ ASQ-239. Grâce à une couverture à 360°, permise par l’avionique et les capteurs avancés du chasseur, il donnera un vision complète et en temps réel de l'espace de combat, maximisera les portées de détection et offrira aux pilotes des options d’évitement, d’évasion, d'engagement, de contre-mesure et de brouillage. Ses capacités sont constamment en activités au cours du vol de l’avion qui dispose ainsi d’une protection en bande large lui permettant aussi de toucher des cibles complexes à atteindre et de supprimer les radars ennemis.

La mise à niveau Block 4 du F-35 dépend en revanche de la bonne installation d'un autre projet d'augmentation des capacités du chasseur connu sous le nom de Technology Refresh-3 (TR-3). Il viendrait remplacer le système informatique TR-2 existant et multiplier par 25 la puissance de calcul de l'appareil lui permettant de supporter le plein poids du Block 4 sur le long terme. Les avions des lots 15 à 17 seront les premiers à inclure le TR-3.