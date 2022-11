Avis de concession : Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport d’Auxerre-Branches

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Syndicat Mixte de l’Aéroport d’Auxerre-Branches (SMAAB), 6 bis, place du Maréchal LECLERC, 89 000 AUXERRE, Tél : 03.86.72.20.60

Description succincte : le SMAAB, propriétaire de l’aéroport d’Auxerre-Branches, a choisi d’en confier l’exploitation à un tiers dont la convention actuelle arrivera à son terme le 31 août 2023. Le Comité Syndical s’est prononcé le 8 novembre 2022 sur le renouvellement d’une gestion déléguée afin d’assurer la continuité du service public au-delà de cette échéance. L’aéroport accueille principalement des activités d’aviation commerciale opérées pour le compte d’équipes sportives et d’aviation générale et d’affaires. En 2021, ce sont au total 11 752 mouvements qui ont été comptabilisés. Le fonctionnement est assuré actuellement par 6 agents dont 1 responsable d’exploitation, 2 agents AFIS et 3 agents SSLIA, tous polyvalents. A titre non exhaustif, le délégataire se verra confier l’aménagement, l’entretien, le renouvellement, et l’exploitation des éléments constitutifs de l’emprise de la plateforme, le développement des activités, la fourniture des services d’assistance au trafic aérien et aux passagers, l’exécution des tâches de sécurité et de sûreté, l’homologation et la certification des infrastructures et des services ainsi que la mise en place d’actions qualité et de mesures favorisant un développement durable de la plateforme. Le délégataire sera donc choisi en fonction principalement de sa compétence en matière de gestion, d’exploitation, de maintenance et de développement commercial d’un aéroport.

Cet avis n’est pas le texte intégral de l’avis de concession publié au BOAMP et disponible en téléchargement gratuit sur le profil acheteur du SMAAB accessible via l’adresse : https://www.ternum-bfc.fr.

Numéro de référence de la consultation : 2022DSPAUF

Date limite de dépôt des candidatures : 15 décembre 2022 à 12h00, heure locale.

Durée du contrat : 8 ans et 4 mois à compter de la date de début des prestations fixée le 1er septembre 2023

Date d’envoi du présent avis à la publication : 15/11/2022