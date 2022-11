Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement de l'Aéroport International de Tours Val de Loire (SMADAIT) 40 rue de l’aéroport 37100 TOURS

Description succincte: La délégation de service public, objet de la présente consultation, confie au délégataire, à compter du 1er janvier 2024, à titre exclusif et principal, à ses risques et périls, la gestion et l’exploitation du service public aéroportuaire de l'Aéroport de Tours Val de Loire, conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants ainsi que R.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et des articles L.1121-1 et suivants du code de la commande publique. La valeur de la concession est estimée à 100 000 000€.

Les candidats sont informés que la présente consultation est engagée sur le fondement de la troisième partie du Code de la Commande Publique relative aux « Concessions », en procédure restreinte. Se référer au Règlement de la Consultation.

Date limite de dépôt des candidatures : 15 décembre 2022 à 12h00 (heure de Paris)

Cet avis n’est pas le texte intégral de l’avis de publicité publié au JOUE (2022/S 223-641382) et au BOAMP (n° 22-151361) Adresse à laquelle vous pouvez obtenir gratuitement l’ensemble des documents /informations et adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées (uniquemen