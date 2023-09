Avis de concession : Aéroport de Nouméa

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

Ministère chargé des transports-DGAC, Numéro national d'identification : 12006401900074, 50 rue Henry Farman, Point(s) de contact : Bureau des marchés, du voyage d'affaires et du pilotage du programme support (SG/SDF2), 75720, Paris Cedex 15, F, Téléphone : (+33) 1 58 09 40 88, Courriel : [email protected], Code NUTS : FR101

Adresse principale : https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac

Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2345399&orgAcronyme=d4t

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2345399&orgAcronyme=d4t

Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2345399&orgAcronyme=d4t

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales

Autre activité : Activités aéroportuaires

II.1.1) Intitulé : Concession de l'aérodrome de Nouméa - La Tontouta

Numéro de référence : 2023DTA06

Descripteur principal : 63731000

Services

II.1.4) Description succincte : Procédure de passation d'une concession de services portant sur l'aérodrome de Nouméa - La Tontouta menée par le Ministère chargé des Transports - Direction Générale de l'Aviation Civile (autorité concédante), en application des dispositions des articles L. 1121-1 à L. 1121-4 du code de la commande publique. Le concessionnaire assurera les missions qui lui seront confiées à ses risques et périls, dans les conditions fixées au contrat de concession.

II.1.5) Valeur totale estimée :

Valeur hors TVA : 340 000 000 euros

Ce marché est divisé en lots : non

63731000

Code NUTS : FRZZZ

Lieu principal d'exécution : Aéroport de Nouméa - La Tontouta, 98840 Tontouta, Nouvelle-Calédonie, France

II.2.4) Description des prestations :

Le concessionnaire sera chargé du développement, de l'entretien, du renouvellement, de la maintenance, de l'exploitation et de la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'aérodrome de Nouméa - La Tontouta, à ses risques et périls, dans les conditions fixées au contrat de concession et dans le respect des normes et réglementations applicables.

Le concessionnaire assurera la conception, le financement et la réalisation de tous travaux et investissements nécessaires à l'exercice de ses missions sur la durée de la concession.

Il devra notamment proposer et s'engager dès le démarrage de la concession sur un programme de travaux conformément aux documents de la consultation. Ce programme concernera notamment l'aérogare et les infrastructures aéronautiques. Il n'a pas vocation à permettre l'accueil de l'ensemble du transport aérien commercial domestique actuellement traité sur l'aérodrome de Nouméa - Magenta. Dans les conditions prévues dans les documents de la consultation, certains éléments du programme de travaux pourront éventuellement faire l'objet d'une indemnisation par l'État à la fin du contrat de concession dans le cas où les investissements correspondant ne seraient pas amortis à l'issue du contrat de concession.

Le concessionnaire devra respecter des obligations fixées par le cahier des charges de la concession parmi lesquelles figure la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien tenant notamment au respect du principe d'égalité de traitement des usagers et de continuité du service public aéroportuaire.

L'aérodrome, qui est ouvert à la circulation aérienne publique, est le seul aérodrome de Nouvelle-Calédonie pouvant accueillir régulièrement du trafic aérien vers et depuis l'extérieur du territoire. Il a accueilli 566 000 passagers en 2019, 165 000 en 2020, 53 000 en 2021 et 316 000 en 2022.

Le concessionnaire sera substitué au précédent concessionnaire dans un certain nombre de contrats et notamment de conventions d'occupation temporaire (COT) avec les occupants de l'aérodrome. Il sera également habilité à délivrer de nouvelles COT sur l'emprise concédée.

En contrepartie de ses missions, le concessionnaire perçoit (i) le produit des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports auprès des usagers et des redevances relatives à l'utilisation du domaine concédé par des tiers, (ii) les ressources fiscales qui lui sont affectées, ainsi que (iii) le produit de toute autre prestation qu'il serait amené à fournir dans le cadre du contrat de concession.

La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents de la consultation.

Valeur hors TVA : 340 000 000 euros

Durée en mois : 120

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires : Néant

Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis : Les candidats ont l'obligation de prendre connaissance et de présenter leur dossier de candidature sur la base du document complémentaire

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Les candidats ont l'obligation de prendre connaissance et de présenter leur dossier de candidature sur la base du document complémentaire

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Les candidats ont l'obligation de prendre connaissance et de présenter leur dossier de candidature sur la base du document complémentaire

En raison des restrictions relatives au nombre de caractères pouvant figurer dans le présent avis, les candidats ont l'obligation de prendre connaissance et de présenter leur dossier de candidature sur la base du document complémentaire, qui comprend les informations relatives aux conditions de participation et des informations complémentaires au présent avis.

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres

9 octobre 2023 - 12:00 (heure de Paris)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

Français

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

En raison des restrictions relatives au nombre de caractères pouvant figurer dans le présent avis, les candidats ont l'obligation de prendre connaissance et de présenter leur dossier de candidature sur la base du document complémentaire, qui comprend les informations relatives aux conditions de participation et des informations complémentaires au présent avis.

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 85, rue Charles de Gaulle - Résidence Carcopino 3000 - Boîtes no 12 et no 13 - BP Q3, 98851, Nouméa Cedex, F, Téléphone : +697 6 87 25 06 30, Courriel : [email protected], Fax : +697 6 87 25 06 31, Adresse internet : http://nouvelle-caledonie.tribunal-administratif.fr/

Les recours suivants peuvent être exercés devant le tribunal administratif :

- un référé précontractuel au plus tard avant la date de signature du contrat par le pouvoir adjudicateur, conformément aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA) ;

- un référé contractuel (article L. 551-13 du CJA) à compter de la signature du contrat et dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat (articles R. 551-7 et R.551-11 du CJA) ;

- un recours en contestation de validité du contrat (en application de la décision du Conseil d'État du 04.04.2014, département de Tarn-et-Garonne, req. nº 358994), dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des mesures de publicité appropriées. Ce recours peut être accompagné d'un référé-suspension (article L. 521-1 du CJA) ;

- par ailleurs, un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat de concession peut être exercé devant le Conseil d'État, dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des mesures de publicité appropriées.

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 85, rue Charles de Gaulle - Résidence Carcopino 3000 - Boîtes no 12 et no 13 - BP Q3, 98851, Nouméa, F, Téléphone : (+69)7 6 87 25 06 30, Courriel : [email protected], Fax : (+69)7 6 87 25 06 31, Adresse internet : http://nouvelle-caledonie.tribunal-administratif.fr/

29 août 2023