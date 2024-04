Avis d’attribution : DSP Corse / Continent

Conventions de délégation de service public de transport aérien de passagers entre la Corse et le Continent au titre de la continuité territoriale pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 pour les lots 2, 3,5,6,9 et 10 et du 25 mars 2024 au 31 décembre 2027 pour les lots 1,4,7, et 8 :

- L'aéroport d'Ajaccio et celui de Paris-Orly (lot n° 1)

- L'aéroport d'Ajaccio et celui de Marseille (lot n° 2)

- L'aéroport d'Ajaccio et celui de Nice (lot n° 3)

- L'aéroport de Bastia et celui de Paris-Orly (lot n° 4)

- L'aéroport de Bastia et celui de Marseille (lot n° 5)

- L'aéroport de Bastia et celui de Nice (lot n° 6)

- L'aéroport de Calvi et celui de Paris-Orly (lot n° 7)

- L'aéroport de Figari et celui de Paris-Orly) (lot n° 8)

- L'aéroport de Calvi et ceux de Marseille et Nice (lot n° 9)

- L'aéroport de Figari et ceux de Marseille et Nice (lot n° 10)

Numéro de référence BOAMP : Avis n° 24-41299

Référence de TED : 211686-2024

Identifiant de la procédure : DSP aériennes 24-27

Valeur totale du marché : 715.002.000 Euros

Attributaires : Le groupement Société Air Corsica, Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte, 20186 Ajaccio et Société Air France, 45 rue de paris, 95747 Paris, pour les lots n° 1, 4, 7 et 8.

Informations complémentaires : Les lots concernant les dessertes aériennes reliant les 4 aéroports de Corse avec l’aéroport de Marseille (lot n°2, lot n°5, lot n°9) et l’aéroport de Nice (lot n°3, lot n°6, lot n°10) ont déjà fait l’objet d’une attribution par la Collectivité de Corse lors de sa séance du 30 novembre 2023. Ils ne sont donc pas concernés par le présent avis d’attribution. Ainsi, dans la rubrique « valeur totale du marché », ont été uniquement pris en compte les valeurs afférentes aux lots n°1, 4, 7 et 8, seuls concernés par le présent avis.

Date de la délibération approuvant les contrats : 29 février 2024