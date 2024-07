Autorisation américaine pour l’achat de munitions rôdeuses Switchblade 300 et drones Altius 600M par Taïwan

Deux contrats potentiels pour Taïwan Le 18 juin 2024, le Département d’État américain a approuvé deux accords potentiels portant sur la vente de drones kamikazes Switchblade 300 d'AeroVironment et ALTIUS 600M d'Anduril. Les deux accords ont été publiés par la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), chargée de délivrer les différentes attestations et d'informer le Congrès de ces deux possibles ventes auprès de Taïwan. Concernant les Switchblade 300, ce sont près de 720 munitions rôdeuses qui pourront être achetées ainsi que 101 lanceurs SB300. Le contrat potentiel comprend aussi des pièces de rechange de première ligne, manuels d'utilisation, entrainement des opérateurs et pour la maintenance, soutien logistique,... le tout, pour un montant estimé à 60,2 millions de dollars (soit 55,96 millions d'euros). Pour les Altius 600M, 291 drones pourront être acquis par Taïwan, y compris la possibilité de les armer en munition rôdeuse ou encore de les utiliser en tant que drone de reconnaissance à l'aide d'un kit électro-optique/infrarouge. Des systèmes de lancement pneumatiques, systèmes de contrôle au sol, pièces de rechange, chargeurs de batterie, entrainement des opérateurs et pour la maintenance,... sont aussi inclus dans ce contrat estimé à 300 millions de dollars (soit 278,9 millions d'euros). À noter qu'il s'agit de ventes potentielles, les montants annoncés pourraient changer si Taïwan achète par exemple moins de drones qu'autorisé.

Quel usage ? Comme expliqué dans les descriptions ci-dessous, ces munitions rôdeuses Switchblade 300 et drones Altius 600M offrent différentes capacités aux Forces armées taïwanaises. Cependant, de manière générale, ils s'intègrent dans la stratégie américaine du Hellscape (littéralement "paysage infernal"), annoncée récemment par l'amiral Samuel Paparo dans le Washington Post . "Je veux transformer le détroit de Taïwan en un paysage infernal sans pilote en utilisant un certain nombre de capacités classifiées." L'intérêt de cette stratégie est de gagner du temps pour permettre aux différents moyens américains de venir au secours de l'île assiégée. Dans cette optique, les moyens taïwanais seraient intégrés à cette manœuvre : les Altius 600M peuvent fournir différentes informations (ISR, SIGINT, IMINT,...) ou encore être utilisés en tant que drone kamikaze sur les embarcations de débarquement ou sur certains points vitaux des navires (radars, antennes,...). Les Switchblade 300 étant pensés pour frapper des fantassins, véhicules légers ou légèrement blindés à courte distance, il faut s'attendre à une utilisation de ces munitions rôdeuses directement sur les quelques plages de l'île où les Forces armées chinoises débarqueraient. Toutefois, il faut rappeler que le nombre de munitions rôdeuses et de drones concernés par ces deux accords potentiels constituent un nombre relativement faible en cas d’attaque, d’autant plus que des responsables américains et taïwanais ont signalé que l'Armée populaire de libération pourrait être prête à effectuer une intervention armée réussie contre Taïwan d'ici 2027, voire plus tôt . Switchblade 300 La Switchblade 300 est une munition rôdeuse légère puisqu’il pèse environ 1,68 kg. Elle est donc conçue pour être transportable et utilisée par un seul fantassin. Il est préemballé dans un tube de lancement autonome, ce qui permet son transport dans un sac à dos. Il est aussi possible de les lancer plusieurs Switchblade depuis des moyens aériens ou des véhicules terrestres équipés de lanceurs, permettant une plus grande mobilité de l'appui apporté par cette munition. L'intégration sur des drones terrestres (UGV) est aussi possible, General Dynamics ayant par exemple développé le TRX, capable de lancer 50 Switchblade 300. La portée maximale de cette munition rôdeuse est de 30 kilomètres, à condition d'avoir déployé une antenne longue portée, et peut voler pendant plus de 20 minutes. Lorsqu'elle survole une zone, sa vitesse est d'environ 101 km/h mais elle peut atteindre une vitesse de 161 km/h (max). Pour mieux identifier sa cible, la Switchblade comprend une caméra électro-optique (jour) et infrarouge.