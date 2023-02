Assister à un lancement, c'est possible grâce à Nomade Aventure

Nomade Aventure vous permet d'assister aux lancements spatiaux et de découvrir l'envers du décor de l'industrie spatiale. Pour les passionnés, c'est le voyage d'une vie et l'assurance d'une immersion dans un monde où règne en maitre, la technologie, le courage et l'investissement des femmes et des hommes qui font vivre cette industrie.

Fabrice Del Taglia organise des voyages pour les passionnés de l'activité spatiale. Exploration des sites de lancement, des sites d'entrainement, visites privées avec des accès exclusifs portées par des professionnels de renom. Bref, si vous êtes un amoureux du spatial, vous ne pourrez pas rester indifférent aux packages proposés par Nomade Aventure qui vous permettront en prime d'assister aux lancements spatiaux dans des conditions exceptionnelles. En cas de non-lancement de la vidéo, cliquez sur ce lien.