Aselsan présente son nouveau système de défense aérienne GÜRZ

Prévu pour opérer contre des cibles à basse et très basse altitudes, le système est monté sur un camion blindé à 8 roues. Prévu pour protéger des convois aussi bien que des installations fixes, selon le média turc spécialisé sur les questions de défense Savunma Sanayi ST, le système est efficace contre :

Le Salon international de l’industrie de la défense de l’IDEF a lieu une fois tous les deux ans depuis 1993. Il se tiendra cette année du 25 au 28 juillet à Istanbul. A cette occasion, l’industriel de défense turc Aselsan présentera son nouveau système de défense aérienne et antimissiles GÜRZ.

Composition du système de défense aérienne GÜRZ

Afin de réaliser ses diverses missions de défense aérienne, le système GÜRZ pourra compter sur un canon d’un calibre de 35 mm pouvant tirer :

des munitions ATOM (programmées avec détonation aérienne),

des munitions HEI (explosif-incendiaire),

des munitions TP (entraînement).

Il peut aussi projeter quatre missiles de défense aérienne à très basse altitude de type SUNGUR de Roketsan (entre 500 m et 8 km de portée) ou Stinger de Raytheon (portée de 8 km) ou quatre missiles de défense aérienne à basse altitude Bozdogan (portée de 25 km) ou Gokdogan (portée de 100 km).

L’ensemble de ses tirs seront dirigés par :

4 radar à antenne active (AESA),

un radar de contrôle des tirs,

des capteurs électro-optiques

Le GÜRZ est le nouveau produit des efforts de l’industrie de défense turque dans le domaine aéronautique. Au-delà de l’accent mis sur les drones (TB2/3, Akinci, Akshungur, etc) la Turquie avance dans le développement de deux hélicoptères lourd (T929 ATAK II et T925), d'un avion de chasse de 5e génération (TAI KAAN) et d'un avion d’attaque léger (TAI Hürjet) ainsi que d'un avion de combat sans pilote (Bayraktar Kizilelma). Ce nouveau système de défense aérienne vient étendre le champ de compétences d’une industrie en pleine progression.