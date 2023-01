Après les chars, l'Ukraine demande des F-16 et d'autres avions de combats modernes

Après les chars, des avions de combats modernes

L'Ukraine demande des avions de combat modernes maintenant que les États-Unis et les alliés de l'OTAN ont accepté d'envoyer des chars d'assaut pour contrer les attaques au sol renforcées de la Russie, a déclaré un responsable ukrainien. "Jusqu'à présent, les discussions ont principalement porté sur les chars", a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov,"Maintenant, nous allons commencer à parler d'avions".

Les F-16 américains sont en tête de liste des souhaits de l'Ukraine. Les Gripens suédois, conçus pour fonctionner sur des aérodromes rudimentaires avec un personnel de soutien limité, ainsi que d'autres chasseurs de quatrième génération seraient également les bienvenus à Kiev, mais Sak a déclaré que l'Ukraine espère que Washington finira par soutenir le transfert de F-16. "Les F-16 sont les plus adaptés à notre situation", a déclaré Sak.

L'Ukraine a régulièrement demandé des avions occidentaux depuis le début de la guerre. Elle a également demandé des missiles sol-sol à plus longue distance ATACMS. Cependant, l'administration Biden a tenu jusqu'à présent une ligne qui ne portait pas la guerre au-delà des frontières de l'Ukraine, craignant sinon que se soit vue par les Russes comme une "escalade" entraînant un affrontement direct entre les forces américaines et russes.

F-16, un système difficile qui nécessite une longue formation

La porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré lors d'un point de presse du 26 janvier que les F-16 étaient "un système difficile qui nécessiterait une formation", notant que même si les avions étaient fournis, il faudrait du temps pour que les pilotes ukrainiens deviennent suffisamment compétents pour combattre.

Les États-Unis et ses partenaires ont progressivement élargi les types de systèmes d'armes fournis à l'Ukraine, et certaines armes que l'Ouest a initialement refusé de fournir ont finalement été proposées, notamment le système de défense aérienne PATRIOT et les chars M1. Les troupes ukrainiennes s'entraînent à utiliser PATRIOT à Fort Sill, Oklahoma. Les Pays-Bas et l'Allemagne ont également promis de fournir des systèmes PATRIOT.