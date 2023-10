Appontage raté d'un Sukhoi Su-33 sur le porte-avions Admiral Kuznetsov

Admiral Kuznetsov, héritage de l'ère soviétique

L'Admiral Kuznetsov, mis en service en 1990, demeure un vestige impressionnant de l'ingénierie navale soviétique. Capable d'accueillir 24 aéronefs, il est le seul de sa classe jamais achevé en URSS et le dernier en service dans la marine russe, après la mise hors service des porte-avions de classe Kiev. Notons aussi que la Chine a acquis un porte-avions inachevé de cette classe, devenant le Liaoning, fierté de la marine chinoise. Le dernier déploiement notable de l'Admiral Kuznetsov date de 2016, lorsqu'il soutint les opérations russes en Syrie. Cependant, après cette mission, le navire, qui n'avait pas subi de rénovations majeures depuis 1997, a été immobilisé pour modernisation

La mise à niveau du porte-avions, censée prolonger sa durée de vie de 25 ans, prévoyait l'intégration de systèmes modernes, tant pour la guerre électronique que pour la propulsion ou le combat. Mais le calendrier des réparations a été constamment bouleversé. En 2018, un grave incident a eu lieu : son pont flottant unique a coulé, et une grue, tombant sur le navire, a causé de lourds dommages. 2019 a été tout aussi sombre avec un incendie majeur lors d'une opération de soudure, coûtant la vie à trois ouvriers et en blessant six. L'année 2021 n'a pas épargné le porte-avions non plus, avec l'arrestation du directeur du chantier naval n° 10 à Polyarny, accusé de détournement de 589 millions de dollars destinés aux réparations. Et comme pour ajouter à cette série noire, un autre incendie, bien que moins grave, a été signalé en décembre 2022.

Appontage raté : un symbole des défis rencontrés par la flotte russe

L'échec de l'appontage du Sukhoi Su-33 sert d'exemple frappant des défis récurrents que la marine russe doit affronter. La diffusion massive de cet incident souligne non seulement les complications techniques du porte-avions lui-même, mais aussi les obstacles plus larges à la modernisation et à la maintenance des équipements militaires hérités de l'Union Soviétique. Pour beaucoup, cet incident ne fait que rappeler la lutte de la flotte russe pour maintenir sa pertinence dans un monde naval en constante évolution.

