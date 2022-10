Air Tahiti enrichit sa flotte d’un nouvel ATR 72-600 et confirme la commande de deux ATR 42-600S

Depuis plus de 65 ans, Air Tahiti propose des liaisons essentielles aux communautés de Polynésie française. Fervente partisane d’ATR depuis plus de 30 ans, la compagnie qui exploite aujourd’hui 10 appareils est devenue le client de lancement de l’ATR 42-600S lors du salon aéronautique du Bourget en 2019. Grâce à ces avions supplémentaires, elle pourra accroître la fréquence, mais aussi la capacité de ses vols, l’ATR 42-600S rendant possible l’accès aux aéroports dont les pistes sont courtes, tels que Maupiti, avec une capacité de charge de 100 %.

Manate Vivish, Directeur général d’Air Tahiti, a déclaré : « Air Tahiti soutient le développement social et économique de la Polynésie française depuis 65 ans en offrant aux communautés locales un accès rapide et abordable à des produits frais, à la santé, à l’éducation et à la culture, tout en favorisant le tourisme. Notre flotte ATR a largement contribué au succès de cette mission essentielle et jouera encore un rôle central tandis que nous continuons à croître et à offrir toujours plus de connectivité responsable. »

« La confiance renouvelée d’un client de longue date tel qu’Air Tahiti récompense de la plus belle manière qui soit les efforts que nous déployons chaque jour pour concevoir les avions régionaux les plus efficaces, confortables et responsables, qui émettent 45 % de CO2 de moins que les jets régionaux de taille similaire, ajoute Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR. Chez ATR, nous investissons dans des technologies qui permettent à la fois de fournir une mobilité régionale abordable et d’atteindre les objectifs de développement durable de toutes les parties prenantes : l’ATR 42-600S incarne parfaitement cette démarche. »

Il existe 1 000 aéroports dans le monde dont les pistes mesurent entre 800 et 1 000 m, que l’ATR 42-600S pourra desservir. Le constructeur a débuté les vols de démonstration plus tôt cette année et les premières livraisons sont prévues fin 2024.