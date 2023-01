Air France : nouvelle cabine pour le Boeing 777

En s’installant à bord de cette cabine, chacun est accueilli par un hippocampe ailé rétroéclairé, incarnant le mythe fondateur de la compagnie et la richesse de son histoire. À l’intérieur du siège, le capitonnage apporte une sensation de moelleux et d’intimité. Laine, aluminium brossé, cuir pleine fleur français, Air France a privilégié des matières nobles, douces et naturelles pour sa confection. Enfin, chaque fauteuil est brodé de l’accent rouge, symbole de marque de la compagnie.

En cabine Business (48 sièges), cet appareil dispose d’un nouveau fauteuil revisitant l’iconique siège tout en courbes et en douceur d’Air France pour en proposer une version totalement inédite. Celui-ci reprend le concept des 3 « F » : Full Flat, il se décline en véritable lit plat de près de 2 mètres ; Full Access, chacun dispose d’un accès direct à l’allée et Full Privacy, pour une intimité optimale. Une nouvelle porte coulissante permet de privatiser totalement son propre espace, préservé ainsi du reste de la cabine. Pour plus de proximité lors des voyages à deux, les sièges situés au milieu de la cabine disposent désormais d’une paroi centrale pouvant s’abaisser simplement. Un vaste espace de convivialité est alors disponible pour profiter du voyage ensemble. Le fauteuil dispose également d’un large écran antireflets Haute Définition 4K de 17,3 pouces, doté d’un casque réducteur de bruit, d’une nouvelle connexion Bluetooth permettant d’utiliser ses propres écouteurs et de multiples prises.

Confort amélioré en cabine Premium Economy

En cabine Premium Economy (48 sièges), Air France introduit son tout dernier modèle de type « recliner » (siège inclinable), déjà proposé sur son Airbus A350, tout en améliorant encore son confort. À bord, chacun bénéficie d’un espace de 96 cm pour étendre ses jambes. Les mousses d’assise ont été retravaillées et le tissu à chevrons bleu marine apporte davantage de moelleux. Le dossier s’incline jusqu’à 124 degrés et a été élargi pour proposer plus d’intimité. Un casque réducteur de bruit s’y intègre avec harmonie pour une utilisation simple à tout moment du voyage. Prises USB A et C complètent l’ensemble.

En cabine Economy (273 sièges), les sièges sont également aux plus hauts standards de confort du marché. Chacun dispose d’une large assise de 43 cm, d’une inclinaison de 119 degrés et d’un espace de 79 cm pour les jambes. Le dossier du siège est ergonomique et offre un maintien latéral renforcé. Un port USB A est aussi disponible.

Ces deux cabines offrent un large écran 4k Haute Définition de 13,3 pouces équipé de Bluetooth. Idéal pour découvrir 1 500 heures de divertissement à la demande avec son propre casque.

Dans toutes les cabines de voyage, les clients disposent d’Air France Connect, l’offre de connectivité de la compagnie. Le portail propose trois pass, dont un totalement gratuit permettant d’envoyer et de recevoir facilement des messages, ainsi que toutes les informations liées au vol et aux correspondances.