Air France : les pilotes d'un Boeing 777 coupent en vol l'un des moteurs par précaution

Un Boeing 777-300ER d'Air France a connu des problèmes de moteur lors d'un vol entre l'aéroport Paris Charles de Gaulle et l'aéroport Los Angeles. Survolant Londres, l'équipage a pris la décision de se dérouter à Paris.

Un Boeing 777-300ER d'Air France contraint de se dérouter à Paris Charles De Gaule Le 4 janvier 2023, un Boeing 777-300ER d'Air France immatriculé F-GSQL effectuant le vol AF72 entre l'aéroport de Paris CDG et l'aéroport de Los Angeles a dû retourner à son aéroport d'origine (Paris CDG) en raison de problèmes de moteur. Selon The Aviation Herald, le Boeing 777-300ER volait au FL300 (30 000ft) à environ 20NM soit environ 37km au nord-est de Londres lorsque l'équipage a "observé des anomalies" sur l'un des moteurs GE90 de l'avion. L'équipage a alors coupé le moteur en raison d'une perte de pression d'huile et est descendu à une altitude de FL150 soit 4500m environ. Le Boeing 777-300ER d'Air France a fait demi-tour et est retourné à Paris se poser, du carburant a dû être largué par l'équipage en chemin. D'après les données de suivi du vol, l'avion a volé juste à l'est de Rouen avant de tourner vers Le Havre. Après avoir décrit un grand cercle, le Boeing 777-300ER est descendu vers Paris et s'est posé en toute sécurité sur la piste 27L environ 100 minutes après le départ. Air France a indiqué que le retour de cet avion à Paris était dû à un problème de système d'huile moteur.

Déroutement du vol AF72 de Air France.png © FlightRadar24 Fermer

Le Boeing 777-300ER immatriculé F-GSQL est âgée de 17 ans et équipée de deux moteurs General Electric GE90-115B. À l'heure actuelle, l'avion est configuré avec quatre classes, cela comprend quatre sièges de première classe et 58 autres en classe affaires, suivis de 28 en classe économique premium et 206 en classe économique.