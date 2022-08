Air France et la fatigue de ses pilotes

Les plaintes des pilotes

Certains pilotes d’Air France se sont plaints de leur rythme de travail. Selon les syndicats de pilotes, leurs plannings mettraient en danger la sécurité des vols. Certaines autres compagnies ont fait le choix d’annuler des vols par manque de personnel, Air France en revanche a choisi d’augmenter les amplitudes horaires de ses employés afin de maintenir ses offres de vols. Des pilotes ont déjà renoncé à des vols tandis que d'autres affirment que partir en vol dans ces conditions n’était vraiment pas raisonnable.

Air France réagit

Alter, le troisième syndicat des pilotes d’Air France alerte dans une lettre adressée à Clément Beaune, le ministre chargé des transports. Après la crise du Covid-19, la compagnie n’aurait pas anticipé la reprise du trafic et les voyages de la période estivale. Selon Alexandre Rio, le président de Alter, il a manqué au moins 100 pilotes pour l’été 2022. De son coté, Air France a affirmé que la sécurité des vols était sa priorité et qu’elle avait déjà repris ses recrutements pour faire face à un potentiel manque d’effectif. On dénombre 700 pilotes en recrutement depuis avril 2022 ce qui semble suffisant pour faire face à la recrudescence du trafic.