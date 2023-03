Air Canada lancera de nouveaux vols Montréal-Amsterdam

Nouveau vol entre Montréal et Amsterdam

Air Canada a annoncé le 15 mars 2023 l'ajout cet été de nouveaux vols saisonniers sans escale entre Montréal et Amsterdam. Les vols seront assurés cinq fois par semaine par un appareil ultramoderne de la société aérienne, le 787 Dreamliner de Boeing, ce qui permettra de relier de façon pratique le vaste réseau d'Air Canada en Amérique du Nord à sa plaque tournante à l'aéroport international de Montréal.

« Nous continuons d'observer une forte demande pour les voyages vers l'Europe et nous nous réjouissons de l'augmentation de notre desserte et de l'ajout d'un nouveau service sans escale entre Montréal et Amsterdam pour l'été 2023, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires à Air Canada.

Mise en place de deux nouveaux vols

Air Canada a annoncé la mise en place de deux vols directs, l'AC900 et l'AC901, entre Montréal (YUL) et Amsterdam (AMS) pour la saison estivale, du 2 juin au 14 octobre pour l'AC900 et du 3 juin au 15 octobre pour l'AC901. L'AC900 décollera de Montréal à 22h10 et arrivera à Amsterdam à 11h00 le lendemain, les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis, tandis que l'AC901 partira d'Amsterdam à 14h00 pour arriver à Montréal à 15h30 les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches.

Services internationaux

Les services internationaux d'Air Canada sont assurés par des gros-porteurs qui offrent un choix de trois cabines : la classe Signature Air Canada, qui propose des fauteuils-lits et des loges individuelles; la cabine Économique Privilège, qui propose des fauteuils spacieux offrant plus d'espace et des services haut de gamme; et la classe économique, qui sert des repas inspirés et conçus par des chefs, avec suggestions de vins et de boissons. Toutes les cabines sont équipées d'écrans du système de divertissements à bord qui proposent des heures de divertissement gratuit à bord et permettent d'acheter un service Wi-Fi.

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada au départ du Canada met en valeur les créations les plus inspirées de talents culinaires canadiens primés tels que David Hawksworth et Vikram Vij, établis à Vancouver, ainsi que Jérôme Ferrer et Antonio Park, chefs montréalais renommés, qui composent le groupe de chefs réputés d'Air Canada. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'élite, viennent parfaire cette expérience gastronomique.