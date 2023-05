Air Canada et flydubai dévoilent un partenariat

Air Canada et flydubai dévoilent un nouveau partenariat

Le 17 mai 2023 Air Canada et flydubai ont annoncé un nouveau partenariat qui permettra d'offrir des choix plus pratiques aux clients qui voyagent entre le Canada et le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est, le sous-continent indien ou l'Asie du Sud.

Une fois les approbations réglementaires finales accordées, Air Canada ajoutera son code de commercialisation sur neuf liaisons exploitées par flydubai à partir de Dubaï, ce qui permettra aux clients de voyager dans ces marchés avec la délivrance d'un seul billet. Les liaisons desserviront notamment les villes de Médine, Dammam, Bahreïn, Djedda et Mascate au Moyen-Orient, ainsi que les villes de Colombo et Karachi sur le sous-continent indien.

60 nouvelles destinations desservies

De plus, grâce à un accord interlignes, les clients pourront profiter de correspondances sans tracas à Dubaï pour plus de 60 destinations desservies par flydubai au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud, dont Katmandou, Djibouti et les Maldives. De ces destinations, trente sont uniques à flydubai et ne sont desservies par aucun autre partenaire d'Air Canada.

« Air Canada est heureuse de s'associer à flydubai et d'accroître sa connectivité au Moyen-Orient et sur le sous-continent indien, deux régions qui sont une source croissante d'immigration et de voyages au Canada, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Ce nouveau partenariat est le complément parfait aux services sans escale à destination de Dubaï, au départ de Toronto et de Vancouver, et il permet de renforcer nos relations avec Emirates, transporteur partenaire d'exploitation à code multiple de flydubai. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de réunir nos réseaux et de créer une meilleure expérience pour nos clients. »

Nouvelle expérience de voyage pour les passagers

À propos de l'annonce de l'exploitation à code multiple, M. Hamad Obaidalla, chef des affaires commerciales de flydubai, a déclaré : « Nous sommes ravis d'ajouter Air Canada à nos partenaires et d'offrir à ses passagers une expérience de voyage fluide dans le réseau de flydubai. Nous avons hâte de voir se développer ce partenariat qui procure aux passagers les avantages et la commodité des correspondances via la plaque tournante de Dubaï, et nous espérons avoir le plaisir de les accueillir à bord bientôt. »