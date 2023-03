Accord interligne entre Emirates et Philippine Airlines

Accord interligne pour de nouvelles destinations

Emirates et Philippine Airlines (PAL) ont signé un accord interligne pour stimuler la connectivité des passagers des deux transporteurs aériens vers de nouveaux points sur les réseaux de chacun via Manille et Dubaï, en utilisant un seul billet et une seule politique de bagages.

Désormais en vigueur, le partenariat interligne réciproque permet aux passagers d'Emirates d'accéder à 19 destinations intérieures philippines exploitées par Philippine Airlines, dont Cebu, Cagayan de Oro, Bacolod, Cotabato, Davao, Iloilo, Kalibo et plus encore, ainsi qu'à deux points régionaux asiatiques via Manille. Les passagers de Philippine Airlines bénéficient également d'un accès au réseau mondial d'Emirates et se connectent de manière transparente à 21 villes opérées par Emirates au-delà de Dubaï vers des destinations européennes telles que Londres, Rome, Francfort, Barcelone, Paris et le Koweït, ainsi que vers Djeddah et d'autres points au Moyen-Orient , en Afrique et en Inde.

Adnan Kazim, directeur commercial d'Emirates a commenté:"Les Philippines sont l'un de nos marchés de consommation les plus forts et nous sommes heureux de signer un nouvel accord interligne avec la compagnie nationale du pays. Le partenariat avec Philippine Airlines contribuera à ouvrir de nouveaux liens pour le commerce et le tourisme, ce qui entraînera une augmentation du trafic entrant sur le marché, et élargira l'empreinte d'Emirates en Asie de l'Est. Nous sommes impatients de servir les clients de notre compagnie aérienne partenaire avec des choix de voyage supplémentaires vers les destinations Emirates à travers le Moyen-Orient, l'Europe ainsi que les Amériques, et d'étendre notre coopération avec des plans pour inclure des points supplémentaires via Cebu dans les mois à venir."

Emirates a commencé ses opérations à Manille en 1990, et a depuis étendu son réseau pour inclure Cebu et Clark. La compagnie dessert actuellement les Philippines avec 25 vols hebdomadaires vers les trois portes d'entrée .

Emirates exploite ses Boeing 777 aux Philippines

Emirates exploite ses Boeing 777-300ER modernes dans un mélange de configuration à trois classes et à deux classes sur les vols vers Manille, Cebu et Clark. Sur les vols Boeing 777 à trois classes d'Emirates, les passagers disposent de 8 suites privées en première classe, de 42 sièges à plat en classe affaires et de 310 sièges spacieux en classe économique. Les vols Boeing 777 à deux classes de la compagnie offrent aux passagers 42 sièges à plat en classe affaires et 386 sièges spacieux en classe économique. Les voyageurs à destination et en provenance des Philippines bénéficient du service primé d'Emirates et de produits à la pointe de l'industrie dans les airs et au sol dans toutes les classes, avec des plats d'inspiration régionale et des boissons gratuites, ainsi que le système de divertissement en vol ice de la compagnie qui offre jusqu'à 5 000 chaînes de divertissement à la demande dans plus de 40 langues, y compris des films, des émissions de télévision et une vaste bibliothèque musicale ainsi que des jeux, des livres audio et des podcasts.

Emirates étend son réseau de partenaires aériens

Avec l'ajout de son accord avec Philippine Airlines, Emirates porte ses partenaires interlignes à 120 transporteurs aériens. La compagnie aérienne compte également 27 partenaires en partage de code. Ces partenariats permettent à Emirates de répondre avec agilité au dynamisme du secteur du voyage, en répondant aux besoins en constante évolution de sa clientèle en matière de transport aérien.