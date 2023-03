Accord de partage de codes entre United Airlines et Eurowings Discover

Eurowings Discover s'associe à United Airlines

Le ministère américain des transports a approuvé l'accord de partage de code le 22 février 2023 et l'opération a été lancée en début de semaine dernière, le 8 mars 2023. Le code United Airlines sera disponible sur tous les vols Eurowings Discover au départ et à destination de l'Amérique du Nord, à savoir Tampa Bay, Fort Myers, Orlando, Salt Lake City, Las Vegas, Philadelphie et Anchorage. Avec autant de services de vols proposés, les passagers disposent d'options de réservation plus polyvalentes à destination, au départ et à l'intérieur des États-Unis. Les passagers pourront également utiliser plus facilement leurs points United MileagePlus, car Eurowings Discover est également intégrée aux programmes de fidélité de son nouveau partenaire en partage de code de Star Alliance.

Une étape importante pour Eurowings Discover

Bien que le partenariat récent avec United Airlines semble typique à première vue l'accord de partage de code diffère de la pratique habituelle, car Eurowings Discover est entièrement intégré dans le réseau de partenaires du groupe Lufthansa avec le membre de Star Alliance en tant que partenaire de partage de code. Il s'agit notamment d'Aegean Airlines, Air Canada, All Nippon Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Ethiopian Airlines, Lufthansa, SAS, Singapore Airlines, SWISS, TAP Air Portugal et Thai Airways.

Air Canada devient le dernier partenaire d'Eurowings Discover

Depuis octobre 2022, Air Canada est devenu le dernier partenaire de la compagnie de loisirs Eurowings Discover, après l'entrée en vigueur de leur accord. Ceci implique qu'United Airlines était le seul transporteur restant avec lequel Eurowings Discover devait collaborer pour parvenir à une intégration complète. Grâce à l'accès à l'ensemble des partenaires du réseau, le réseau d'Eurowings Discover s'est considérablement étendu et est maintenant solidement renforcé.