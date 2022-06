6 juin 1944, opération Smoke Screen : le Lorraine vole sur la Normandie

Du Blenheim au Boston

En Septembre 1940, le Groupe de bombardement de réserve N°1 (GBR 1) est créé et équipé en bombardiers légers Blenheim IV. Ces avions sont d'abord utilisés par le Colonel Leclerc dans son avancée sur Koufra et lors de ses opérations suivantes. Un an après sa création, le 24 septembre 1941, le Groupe de bombardement de réserve N°1 est officiellement renommé Groupe de bombardement n°1 "Lorraine" et passe sous commandement anglais, jusqu'à la fin des combats en Afrique du Nord.

Fin mars 1943, l'escadrille est redéployée au Royaume-Uni, rééquipée en bombardier DB-7 Douglas/Boston Mk III. L'escadrille reste sous le commandement anglais et devient aussi un escadron, sous la dénomination de 342th squadron. Il se spécialise dans les missions de bombardement à très basse altitude : l'intérêt est de garder un effet de surprise pour l'ennemi tout en augmentant la précision du bombardement. A l'inverse, les avions doivent éviter les obstacles tout en restant en formation et en cas d'impact de la flak, l'équipage est trop bas pour sauter en parachute.

Opération Smoke Screen

Le 5 juin, les personnels au sol reçoivent l'ordre de peindre de larges bandes blanches et noires (les fameuses bandes d'invasion) sur les bombardiers Boston. Durant la nuit, les nombreux avions de transportant les parachutistes américains passent au-dessus du terrain : le jour tant attendu est arrivé !

Ainis, le 6 juin à 03h30, douze équipages sont réunis dans la salle de briefing pour l'opération Smoke Screen. Une fois de plus, les Boston voleront en très basse altitude mais ne seront pas équipés de bombes : elles sont remplacées par un système permettant de déployer un rideau de fumée artificielle afin de couvrir la flotte de débarquement. Les équipages sont réduits car la toxicité de la fumée risque d'incommoder le mitrailleur, qui doit alors rester au sol.

A 05H00 du matin, les deux premiers Boston décollent depuis la base aérienne d'Hartford Bridge : le Lorraine s'apprête à écrire l'une de ses plus belles missions de combat. Les patrouilles de deux appareils décollent alors avec un espacement de 10 minutes. Les avions se dirigent vers Hengistbury pour ensuite se diriger vers la Pointe de Barfleur (carte ci-dessous). Vers 06h10, la première patrouille dépasse la pointe de Barfleur et s’aligne sur les îles Saint-Marcouf. Les avions volent alors à plus de 400 km/h, à une altitude d'environ 5 à 15 mètres au dessus du niveau de la mer et à seulement 300 mètres des défenses allemandes. Les navigateurs déclenchent alors les fumigènes : les avions se succèdent toutes les trois minutes et donnent ainsi à la flotte un certain répit en la cachant des batteries allemandes, et notamment des puissantes batteries d'Azeville et de Crisbecq-Saint-Marcouf.